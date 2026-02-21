Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Phillips 66 ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf Raffination, Petrochemikalien und Midstream-Transport spezialisiert. Es konkurriert mit ExxonMobil, Chevron und Valero Energy und hebt sich durch Diversifikation und starke Logistiknetzwerke ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Phillips 66 nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Phillips 66 gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,18 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,81 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,78 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Phillips 66 investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +94,59 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

