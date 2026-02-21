    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhillips 66 AktievorwärtsNachrichten zu Phillips 66

    Cashflow für Anleger

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Cashflow für Anleger - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Phillips 66 ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf Raffination, Petrochemikalien und Midstream-Transport spezialisiert. Es konkurriert mit ExxonMobil, Chevron und Valero Energy und hebt sich durch Diversifikation und starke Logistiknetzwerke ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Phillips 66 nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Phillips 66 gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,18 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,81 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,78 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Phillips 66 investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +94,59 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Phillips 66 verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,18 %.
    Mit +3,18 % Dividendenrendite bietet Phillips 66 ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,81 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Phillips 66 für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,18 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,78.
    Phillips 66 weißt eine Marktkapitalisierung von 53,27 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,18 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Phillips 66!
    Long
    134,53€
    Basispreis
    1,88
    Ask
    × 7,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    182,78€
    Basispreis
    2,31
    Ask
    × 5,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Phillips 66 Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.02.2026

    Die Phillips 66 Aktie konnte bisher um +0,11 % auf 132,20 zulegen. Das sind +0,14  mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,18 %, eine Investition von etwa 377.359 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 5,08 +6,95 % +3,18 %
    2025 4,75 +5,56 % +3,66 %
    2024 4,50 +7,14 % +3,22 %
    2023 4,20 +9,66 % +3,93 %
    2022 3,83 0,00 % +4,04 %

    Warum Phillips 66 für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,18 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +5,81 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 14,78
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Phillips 66

    +0,11 %
    +0,44 %
    +12,10 %
    +15,53 %
    +5,65 %
    +40,40 %
    +94,59 %
    +80,49 %
    +451,75 %
    ISIN:US7185461040WKN:A1JWQU

    Phillips 66 Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,44 %
    1 Monat +12,10 %
    3 Monate +15,53 %
    1 Jahr +5,65 %

    Informationen zur Phillips 66 Aktie

    Es gibt 403 Mio. Phillips 66 Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,27 Mrd. € wert.

    Phillips 66 Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Phillips 66 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Phillips 66 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Cashflow für Anleger Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     