Cashflow für Anleger
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
Phillips 66 ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf Raffination, Petrochemikalien und Midstream-Transport spezialisiert. Es konkurriert mit ExxonMobil, Chevron und Valero Energy und hebt sich durch Diversifikation und starke Logistiknetzwerke ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Phillips 66 nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Phillips 66 gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,18 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +5,81 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,78 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Phillips 66 investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +94,59 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Phillips 66 verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,18 %.
Mit +3,18 % Dividendenrendite bietet Phillips 66 ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +5,81 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Phillips 66 für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,18 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,78.
Phillips 66 weißt eine Marktkapitalisierung von 53,27 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,18 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Phillips 66 Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.02.2026
Die Phillips 66 Aktie konnte bisher um +0,11 % auf 132,20€ zulegen. Das sind +0,14 € mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,18 %, eine Investition von etwa 377.359€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|5,08
|+6,95 %
|+3,18 %
|2025
|4,75
|+5,56 %
|+3,66 %
|2024
|4,50
|+7,14 %
|+3,22 %
|2023
|4,20
|+9,66 %
|+3,93 %
|2022
|3,83
|0,00 %
|+4,04 %
Warum Phillips 66 für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,18 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +5,81 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 14,78
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Phillips 66 Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,44 %
|1 Monat
|+12,10 %
|3 Monate
|+15,53 %
|1 Jahr
|+5,65 %
Informationen zur Phillips 66 Aktie
Es gibt 403 Mio. Phillips 66 Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,27 Mrd. € wert.
Phillips 66 Aktie jetzt kaufen?
Ob die Phillips 66 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Phillips 66 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.