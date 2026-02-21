Siemens, SAP, Airbus – Licht und Schatten
Der DAX kommt langsam in Fahrt und nimmt allmählich wieder die Bestmarke von Mitte Januar ins Visier. Unter der Oberfläche zeigt sich hingegen bereits seit Wochen ein lebendigeres Bild: Die Indexmitglieder bewegen sich höchst heterogen. Die Grafik zeigt auf der X-Achse die Rendite seit Jahresbeginn, auf der Y-Achse den Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt. Nur wer in beiden Dimensionen positiv ist, befindet sich im oberen rechten „Trend-Quadranten“. Aktuell liegt der Großteil der Werte genau dort – ein kleines Indiz für die Robustheit des Aufwärtstrends und die Marktbreite.
In diesem Umfeld agiert Siemens Energy als einsamer Wolf und größter KI-Profiteur im Index. Mit einer Rendite von rund 35 Prozent seit Jahresbeginn steht der Wert deutlich an der Spitze. Der Abstand von fast 60 Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt wirkt im Vergleich zu den anderen Indexmitgliedern enorm, ist jedoch historisch betrachtet bei der Aktie über die vergangenen zwei Jahre gesehen nur Durchschnitt.
Auch andere Werte im Energie- und Versorgersektor profitieren von positiven KI-Impulsen. Neben Siemens Energy notieren insbesondere RWE und E.ON weit im positiven Bereich. Sie ziehen Nutzen aus der starken Nachfrage nach stabilen Netzen und Energiekapazitäten, die für den Betrieb großflächiger KI-Infrastrukturen unverzichtbar sind. Lediglich Bayer und, mit Abstrichen, Deutsche Telekom – WKN UQ3DEK – und Infineon – unser Call WKN JT9VSA – zeigen eine ebenso dynamische Trendstärke. Insbesondere Infineon überzeugt auch aus technischer Sicht, seitdem der Kurs die zähe Verkaufsregion um 38/40 EUR überwunden hat. Dieser Bereich dürfte nun als stabile Haltezone fungieren.