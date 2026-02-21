    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens, SAP, Airbus – Licht und Schatten

    Der DAX kommt langsam in Fahrt und nimmt allmählich wieder die Bestmarke von Mitte Januar ins Visier. Unter der Oberfläche zeigt sich hingegen bereits seit Wochen ein lebendigeres Bild: Die Indexmitglieder bewegen sich höchst heterogen. Die Grafik zeigt auf der X-Achse die Rendite seit Jahresbeginn, auf der Y-Achse den Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt. Nur wer in beiden Dimensionen positiv ist, befindet sich im oberen rechten „Trend-Quadranten“. Aktuell liegt der Großteil der Werte genau dort – ein kleines Indiz für die Robustheit des Aufwärtstrends und die Marktbreite.

    NEU – unser täglicher komptakter Börsendienst 


    In diesem Umfeld agiert Siemens Energy als einsamer Wolf und größter KI-Profiteur im Index. Mit einer Rendite von rund 35 Prozent seit Jahresbeginn steht der Wert deutlich an der Spitze. Der Abstand von fast 60 Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt wirkt im Vergleich zu den anderen Indexmitgliedern enorm, ist jedoch historisch betrachtet bei der Aktie über die vergangenen zwei Jahre gesehen nur Durchschnitt.


    Auch andere Werte im Energie- und Versorgersektor profitieren von positiven KI-Impulsen. Neben Siemens Energy notieren insbesondere RWE und E.ON weit im positiven Bereich. Sie ziehen Nutzen aus der starken Nachfrage nach stabilen Netzen und Energiekapazitäten, die für den Betrieb großflächiger KI-Infrastrukturen unverzichtbar sind. Lediglich Bayer und, mit Abstrichen, Deutsche Telekom – WKN UQ3DEK –  und Infineon – unser Call WKN JT9VSA –  zeigen eine ebenso dynamische Trendstärke. Insbesondere Infineon überzeugt auch aus technischer Sicht, seitdem der Kurs die zähe Verkaufsregion um 38/40 EUR überwunden hat. Dieser Bereich dürfte nun als stabile Haltezone fungieren.





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Siemens, SAP, Airbus – Licht und Schatten Der DAX kommt langsam in Fahrt und nimmt allmählich wieder die Bestmarke von Mitte Januar ins Visier. Unter der Oberfläche zeigt sich hingegen bereits seit Wochen ein lebendigeres Bild: Die Indexmitglieder bewegen sich höchst heterogen. Die Grafik …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     