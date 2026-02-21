    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erneuter Warnstreik trifft Bus und Bahn in Hessen

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnstreiks in Hessen: Pendler mit Ausfällen!!
    • Verdi ruft ganztägige Streiks in mehr Städten!
    • Arbeitgeber wollen Zulagen kürzen; Verdi mahnt
    Erneuter Warnstreik trifft Bus und Bahn in Hessen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT/MARBURG/GIESSEN (dpa-AFX) - Wegen erneuter Warnstreiks müssen sich die Pendler in Hessen abermals auf Fahrtausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt der kommunalen Verkehrsbetriebe für diesen Dienstag in Frankfurt, Wiesbaden, Marburg, Kassel und Gießen zu weiteren ganztägigen Arbeitsniederlegungen bei Verkehrsgesellschaften aufgerufen.

    Der Streik beginnt laut Verdi jeweils mit der Frühschicht und dauert bis zum Ende der letzten Schicht, auch wenn diese bis zum Folgetag dauern sollte. Aufgerufene Betriebe seien die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF), die Stadtwerke Gießen AG und die Marburger Verkehrsgesellschaft mbh (MVG) sowie die Kasseler Verkehrsbetriebe (KVG) und die Wiesbadener ESWE Verkehr.

    Gewerkschaft will Druck erhöhen

    "Die Warnstreiks richten sich gegen die Bestrebungen der Arbeitgeberseite, kräftig bei tariflich vereinbarten Zulagen sparen zu wollen", teilte die Gewerkschaft mit. Dies hätten die Arbeitgeber bei der dritten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Personen-Nahverkehr in Hessen überraschend aufgebracht. "Konkret wollen sie eine tariflich vereinbarte Zulage zur Mitarbeitergewinnung mit künftigen Tariferhöhungen verrechnen." Zudem solle eine ebenfalls tariflich seit langem gültige Aufstockung des Krankengelds gekürzt werden.

    "Wir machen jetzt nochmal Druck mit dem weiteren hessenweiten Streik", sagte Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel laut der Mitteilung. "Damit machen wir deutlich, dass wir entschlossen sind, keine tariflich erprobten Vereinbarungen zu opfern. Bei den Verhandlungen am Tag darauf erwarten wir von den Arbeitgebern, dass sie einsichtig sind und von ihren Vorhaben ablassen."

    Nächste Verhandlungsrunde am 25. Februar

    Die ÖPNV-Verhandlungen werden von Verdi gleichzeitig in allen Bundesländern geführt. Es geht in Hessen nicht um die Gehälter der Beschäftigten, sondern um die Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarifvertrag. Bei der nächsten Verhandlungsrunde am 25. Februar soll es schwerpunktmäßig um die Eingruppierung von Tätigkeiten gehen, wie Verdi-Gewerkschaftssekretär Koppel sagte./nis/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Erneuter Warnstreik trifft Bus und Bahn in Hessen Wegen erneuter Warnstreiks müssen sich die Pendler in Hessen abermals auf Fahrtausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt der kommunalen Verkehrsbetriebe für diesen Dienstag in Frankfurt, Wiesbaden, Marburg, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     