Dividendenkracher mit +16,36 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

NORITAKE gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,06 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,36 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,76 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in NORITAKE investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +4,97 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. NORITAKE weißt eine Marktkapitalisierung von 1,07 Mrd. € aus.

Noritake ist ein führender Hersteller von Porzellan und Keramik, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Geschirr und technische Keramik. Konkurrenten sind Villeroy & Boch und Wedgwood. Alleinstellungsmerkmale sind Tradition und exzellente Handwerkskunst.

NORITAKE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.02.2026

Die NORITAKE Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um 0,00 % auf 38,00€ zulegen. Das sind 0,00 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,06 %, eine Investition von etwa 32.680€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 160,00 +18,52 % +3,06 % 2025 135,00 +8,00 % +3,51 % 2024 125,00 +21,95 % +3,40 % 2023 102,50 +36,67 % +4,74 % 2022 75,00 0,00 % +3,10 %

Warum NORITAKE für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,06 %

Stetiges Dividendenwachstum: +16,36 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 15,76

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

NORITAKE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,26 % 1 Monat +13,10 % 3 Monate +32,40 % 1 Jahr +68,89 %

Informationen zur NORITAKE Aktie

Es gibt 28 Mio. NORITAKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd. € wert.

NORITAKE Aktie jetzt kaufen?

Ob die NORITAKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORITAKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.