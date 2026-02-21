    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORITAKE AktievorwärtsNachrichten zu NORITAKE

    Dividendenkracher mit +16,36 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Eine Rendite von +3,06 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com

    Noritake ist ein führender Hersteller von Porzellan und Keramik, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Geschirr und technische Keramik. Konkurrenten sind Villeroy & Boch und Wedgwood. Alleinstellungsmerkmale sind Tradition und exzellente Handwerkskunst.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit NORITAKE nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    NORITAKE gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,06 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +16,36 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 15,76 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in NORITAKE investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +4,97 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    NORITAKE verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,06 %.
    Mit +3,06 % Dividendenrendite bietet NORITAKE ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +16,36 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen NORITAKE für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,06 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 15,76.
    NORITAKE weißt eine Marktkapitalisierung von 1,07 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,06 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    NORITAKE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.02.2026

    Die NORITAKE Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um 0,00 % auf 38,00 zulegen. Das sind 0,00  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,06 %, eine Investition von etwa 32.680 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 160,00 +18,52 % +3,06 %
    2025 135,00 +8,00 % +3,51 %
    2024 125,00 +21,95 % +3,40 %
    2023 102,50 +36,67 % +4,74 %
    2022 75,00 0,00 % +3,10 %

    Warum NORITAKE für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,06 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +16,36 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 15,76
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    NORITAKE

    0,00 %
    +5,26 %
    +13,10 %
    +32,40 %
    +68,89 %
    +22,19 %
    +1.548,59 %
    ISIN:JP3763000001WKN:863851

    NORITAKE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,26 %
    1 Monat +13,10 %
    3 Monate +32,40 %
    1 Jahr +68,89 %

    Informationen zur NORITAKE Aktie

    Es gibt 28 Mio. NORITAKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd. € wert.

    NORITAKE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NORITAKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORITAKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





