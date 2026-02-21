Anleger zittern, Goldpreis steigt: Steht jetzt Rallyeschub auf 6000 USD bevor?

Die Nervosität unter Anlegern nimmt ob der zahlreichen Brandherde stark zu. Die Situation im Nahen und Mittleren Osten gleicht einem Pulverfass. Wenn man so will, brennt die Lunte bereits. Der jüngste Anstieg der Ölpreise hängt maßgeblich mit dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran sowie damit verbundenen geopolitischen Risiken zusammen. Neben den „Angstbarometern“ Brent Öl und WTI Öl schlagen derzeit auch Gold und Silber aus. Die Rallye nimmt offenkundig wieder Fahrt auf. Der Goldpreis hat sich aktuell an die 5.100 US-Dollar herangearbeitet und auch Silber als „Gold-Alternative“ hat die 80 US-Dollar zurückerobert.

Gold befindet sich noch immer in einer intakten Aufwärtsbewegung. Daran änderte auch der knackige Rücksetzer nichts, zumal es der Goldpreis verstand, die eminent wichtige Unterstützung um 4.800 US-Dollar zu verteidigen. Um es noch einmal deutlich zu sagen: Der Goldpreis macht aus charttechnischer Sicht trotz Korrektur einen überaus robusten Eindruck. Rücksetzer wurden bereits in der Vergangenheit gekauft und werden es noch immer. Aus charttechnischer Sicht steht zudem jetzt ein Ausbruch mit einem kurzfristigen Ziel von 5.500 US-Dollar bevor.

Goldpreis bald wieder auf Rekordjagd?

In der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle wurde die Schiebezone 5.090 US-Dollar bis 4.800 US-Dollar thematisiert. Aktuell setzt Gold zum Ausbruch über die 5.090 US-Dollar an. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte das entscheidende Kaufsignal in Richtung 5.500 US-Dollar auslösen. Ein Vorstoß über die 5.500 US-Dollar würde wiederum gleichbedeutend mit der Wiederaufnahme der Rekordjagd sein. Eine Bewegung in Richtung 6.000 US-Dollar sollte in diesem Fall nicht überraschen. Die zentralen Unterstützungen liegen bei 4.500 US-Dollar und 4.300 US-Dollar.

Investoren strömen wieder in die Gold-ETFs

Einmal mehr blicken wir an dieser Stelle auf die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF. Hier zeigen die jüngsten geo- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen Wirkung. Nach einer Phase rückläufiger Gold-Bestände legten diese in den letzten Tagen wieder zu. Die Trendwende in der Bestandsentwicklung steht bevor, muss sich nun jedoch manifestieren.

Fazit – Gold vor entscheidenden Handelstagen

Gold hat die große Chance, die Ketten der Korrektur zu sprengen. In der Golfregion rumort es. Die USA bereiten einen Militärschlag gegen den Iran vor. Im besten Fall dienen diese Vorbereitungen nur dazu, die Verhandlungen zu forcieren. Eine militärische Eskalation und ein anschließender Flächenbrand in der Region können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Doch nicht nur die Geopolitik hält die Börsen in Atem. Das Thema Zölle ist zurück. Der Oberste US-Gerichtshof kassierte einen Großteil der von Trump auf Grundlage des Notstandsgesetzes verhängten Zölle. Die Aktienmärkte jubelten in einer ersten Reaktion. Dax, Dow Jones Ind. und Nasdaq 100 legten daraufhin kräftig zu. Doch die Stimmung könnte bald wieder kippen, denn Trump hat bereits neue Maßnahmen angekündigt. Gold als sicherer Hafen könnte weiteren Zulauf bekommen.

Gold baut wieder Momentum auf. Der Ausbruch über die 5.090 US-Dollar könnte den Goldpreis in Richtung neuer Rekorde führen. Solange Gold die zentralen Unterstützungen bei 4.500 US-Dollar und 4.300 US-Dollar verteidigt, ist das übergeordnet bullische Szenario mit einem Preisziel von 6.000 US-Dollar zu präferieren.

Auch wenn nicht alles Gold war, was da glänzte, unterstrichen die Quartalsberichte von Barrick, Newmont, aber vor allem von Agnico Eagle Mines und Kinross Gold die fundamentale Stärke der Produzenten und wussten im Gegensatz zu Amazon, Microsoft, AMD oder Dax-Wert SAP zu überzeugen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

