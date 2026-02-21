    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Letzte Starcar-Filialen in Hamburg schließen

    Für Sie zusammengefasst
    • In einer Woche schließt Starcar bundesweit.!!!
    • Hamburg-Stationen bis 28. Februar: Rückgabe!!!
    • Insolvenz, Abwicklung ohne Käufer; rund 170 MA
    Letzte Starcar-Filialen in Hamburg schließen
    Foto: Siarhei - 356130783

    HAMBURG (dpa-AFX) - In einer Woche wird die Autovermietung Starcar nach eigenen Angaben ihre letzten Filialen schließen. So heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Betroffen sind demnach auch drei Standorte in Hamburg: Die Stationen City-Süd (Stadtteil Hamm), Langenhorn und Altona sind noch bis zum 28. Februar geöffnet, um Fahrzeuge zurückzunehmen.

    Die bundesweit tätige Unternehmensgruppe hatte im Oktober des vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet und den regulären Geschäftsbetrieb bereits Ende Dezember eingestellt.

    Am 23. Januar hatte der Insolvenzverwalter mitgeteilt, dass Starcar abgewickelt werde - inklusive der Tochtergesellschaften. Interesse aus der Branche und von Investoren an einer Übernahme habe es nicht gegeben. Rund 170 Mitarbeiter waren demnach zu dem Zeitpunkt noch bei Starcar beschäftigt./ho/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Letzte Starcar-Filialen in Hamburg schließen In einer Woche wird die Autovermietung Starcar nach eigenen Angaben ihre letzten Filialen schließen. So heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Betroffen sind demnach auch drei Standorte in Hamburg: Die Stationen City-Süd (Stadtteil Hamm), …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     