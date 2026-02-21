    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bahn-Großbaustelle Wuppertal

    Einige S-Bahnen können fahren

    Foto: Siarhei - 356130783

    KÖLN/WUPPERTAL (dpa-AFX) - Bei der monatelangen Sanierung der wichtigen Bahnstrecke von Köln über Wuppertal nach Hagen können in den kommenden Wochen immerhin einige Züge rollen. Die S-Bahn-Gleise auf einem Teil der Strecke sind vorübergehend wieder freigegeben worden. Zwischen Düsseldorf, Wuppertal und Hagen fahren dadurch einige wenige S-Bahnen und Regionalzüge, wie die Bahn mitteilte. Der Fernverkehr wird weiterhin weiträumig über das Ruhrgebiet umgeleitet.

    Für die Generalsanierung ist die wichtige Bahnstrecke von Köln nach Hagen gut fünf Monate lang gesperrt. Die Bahn modernisiert dort bis zum 10. Juli vor allem die Gleise und die Bahnhöfe. Doch auf einem Teil der Strecke verlaufen parallel die Gleise der S-Bahn von Düsseldorf nach Hagen. Dort können während der Generalsanierung zeitweise einige Züge fahren.

    S-Bahn-Gleise für vier Wochen freigegeben

    Seit Freitagabend sind diese Gleise für vier Wochen freigegeben. Reisende zwischen Düsseldorf, Wuppertal und Hagen können einige S-Bahnen und Regionalzüge nutzen. Allerdings fahren nicht so viele Züge wie normalerweise, sondern es gilt ein ausgedünnter Baustellen-Fahrplan.

    Am besten sehen Reisende in der Online-Auskunft, wie die eigene Verbindung funktioniert. Dort seien alle Änderungen während der unterschiedlichen Bauphase enthalten, so die Bahn.

    Kritik am Ersatzverkehr

    Wer etwa nach Solingen oder Köln will, muss aus Richtung Wuppertal aber auch in den kommenden Wochen auf Ersatzbusse umsteigen. Dabei hatte es am Schienenersatzverkehr zuletzt heftige Kritik gegeben. Der Chef des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR), Oliver Wittke, hatte der Bahn "wiederkehrende, strukturelle Mängel" bei ihrem Ersatzverkehr vorgehalten.

    Die Bahn kündigte eine Überprüfung der Fahrpläne an. Es werde geschaut, auf welchen Linien mehr Zeit für die Fahrten eingeplant werden müsse, kündigte das Unternehmen an./mhe/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
