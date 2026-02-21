Hongkong will abgebrannte Wohnungen zurückkaufen

HONGKONG (dpa-AFX) - Fast drei Monate nach dem tödlichen Hochhausbrand in Hongkong hat die Stadt Pläne für eine Wiederansiedlung der Tausenden betroffenen Mieter und Wohnungsbesitzer vorgestellt. Unter anderem bietet die Regierung an, die Besitzrechte für die Wohnungen zurückzukaufen, wie aus einer Mitteilung hervorging. Dafür müsste sie laut Schätzungen für etwas mehr als 1.700 Wohneinheiten rund 6,8 Milliarden Hongkong-Dollar (fast 740 Millionen Euro) aufwenden.

Eine Renovierung, um die sieben betroffenen Hochhäuser wieder bewohnbar zu machen, sehen die Pläne nicht vor. Zwar seien die Blöcke nicht unmittelbar von einem Einsturz bedroht, hieß es. Doch der Brand habe weitreichenden und langanhaltende Schäden verursacht. "Dies macht es schwierig, angemessene und kosteneffiziente Reparaturen durchzuführen, weshalb ein vollständiger Abriss erforderlich ist", erklärte die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion.