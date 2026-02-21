CDU-Parteitag gegen Limosteuer

Vor dem Parteitag hatten 46 Mediziner- und Verbraucherverbände dafür geworben, dass sich die CDU für eine solche Zuckersteuer ausspricht. Der Appell wurde unter anderem von der Verbraucherorganisation Foodwatch, der Bundesärztekammer, der Bundeszahnärztekammer und weiteren medizinischen Fachgesellschaften unterstützt. Bundesernährungsminister Alois Rainer (CSU) hatte einer Zuckersteuer bereits eine Absage erteilt./sam/bk/mfi/poi/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 67,74 auf Tradegate (20. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um +1,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 291,39 Mrd..

Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 88,00USD was eine Bandbreite von +13,67 %/+29,91 % bedeutet.