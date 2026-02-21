    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTrump Media Technology AktievorwärtsNachrichten zu Trump Media Technology

    Trump kündigt neuen 15-Prozent-Zoll an

    Foto: stock.adobe.com
    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem US-Gerichtsurteil gegen die von Präsident Donald Trump verhängten Zölle hat dieser am Samstag einen neuen, und zwar höheren Zolltarif angekündigt.

    "Nach einer gründlichen, detaillierten und vollständigen Überprüfung der lächerlichen, schlecht formulierten und außerordentlich antiamerikanischen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten" werde er den weltweiten Zollsatz von 10 Prozent für bestimmte Länder auf 15 Prozent anheben, teilte Trump über seine eigene Plattform "Truth Social" mit. Dies gelte "ab sofort".

    Betroffen seien Länder, "von denen viele die USA jahrzehntelang ungestraft ausgenutzt haben, bis ich kam", so Trump. In den kommenden Monaten werde seine Regierung "die neuen und rechtlich zulässigen Zölle festlegen und erlassen, die unseren außerordentlich erfolgreichen Prozess der Wiederbelebung Amerikas fortsetzen werden", so der US-Präsident.


    Verfasst von Redaktion dts
