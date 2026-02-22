    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPan American Silver AktievorwärtsNachrichten zu Pan American Silver

    Gold & Silberminer, Trades von Buffett, Tapper & Dalio und Dividende satt

    In der vergangenen Woche haben viele Gold & Silberminer ihre Zahlen präsentiert. Wir haben uns angeschaut, wo die Gewinne sprudeln und welche Aktien ins Depot gehören. Dazu haben wir Buffett & Co. auf die Finger geschaut

    Für Sie zusammengefasst
    • Gold/Silberminen: Preise stützen Margen, Chancen!!
    • Investoren: Buffett/Tepper/Dalio zeigen neue Wege.
    • Dividenden: >5% attraktiv aber Vorsicht vor Fallen
    Foto: wallstreetONLINE

    Die Berichtssaison läuft – und im Rohstoffsektor war es in der abgelaufenen Woche besonders spannend. Große Gold- und Silberproduzenten wie Newmont Corporation, Barrick Gold, Pan American Silver oder Hecla Mining haben frische Quartalszahlen geliefert. Wie entwickeln sich Förderkosten, Margen und Cashflows bei einem weiterhin robusten Edelmetallpreis? Wer profitiert am stärksten vom operativen Hebel – und wo drohen Enttäuschungen? 

    Doch damit nicht genug. Parallel richteten wir den Fokus auf die Depots der großen Namen der Wall Street. Was hat Warren Buffett im vierten Quartal 2025 gekauft und verkauft? Welche Signale sendet David Tepper mit seinen Umschichtungen? Und wie positioniert sich Ray Dalio in einem Umfeld zwischen Zinswende, geopolitischen Risiken und Konjunkturfragen? Die jüngsten 13F-Meldungen liefern spannende Hinweise darauf, wo institutionelle Schwergewichte Chancen oder Risiken sehen.

    Abgerundet wurde die abgelaufene Woche mit einem Blick auf Aktien mit hoher Dividende. In Zeiten schwankender Kurse gewinnen verlässliche Ausschüttungen wieder an Bedeutung. Welche Titel kombinieren Rendite von über 5 Prozent mit stabilen Geschäftsmodellen? Und wo ist Vorsicht geboten, weil hohe Renditen womöglich ein Warnsignal sind?

    Rohstoffdynamik, Star-Investoren und Einkommensstrategien – diese Mischung verspricht nicht nur Zahlen, sondern echte Investment-Impulse. Wer wissen will, wo Kapital gerade arbeitet und wo es künftig Rendite bringen könnte, darf sich in den Folegen der wO Börsenlounge der vergangenen Woche austoben.

    Die wichtigsten Themen der Woche analysiert und fünf spannende Aktienduelle! 

    Mit nur einem Klick sind Sie bei Ihrem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

    Gold & Silberminer | IonQ: Amazon steigt ein, Xiaomi: Meistverkaufter Stromer & Tui: 12 €

    Gold & Silber: Erholung?

    Thema des Tages: Neue Rallye bei Gold- & Silberminern 

    Xiaomi: Meistverkaufter Stromer

    Heidelberg Materials Einstiegschance

    Tui: Kursziel 12 Euro

    Aktienduell: Henkel vs. Beiersdorf

    6 Aktien ohne KI-Angst | Palo Alto: Nächstes KI-Opfer, BHP: Kupfer-Boom & Telekom

    Thema des Tages: 6 Aktien ohne KI-Angst

    Microstrategy: Erst wenn der Bitcoin bei 8.000 steht, wird es brenzlig

    Electro Optic: Schnappen die Australier Rheinmetall einen Vertrag weg?

    Siemens: Opfer der KI-Angst

    TeamViewer: Kursziel 1 Euro?

    Aktienduell: Nestle vs. Unilever

    Guru-Trades | Palo Alto: Ausblick enttäuscht, SSR Mining: Starke Zahlen & Bayer

    Palo Alto: Zahlen müssen beruhigen!

    Thema des Tages: 6 Aktien ohne KI-Angst

    Electro Optic: Schnappen die Australier Rheinmetall einen Vertrag weg?

    Siemens: Opfer der KI-Angst

    TeamViewer: Kursziel 1 Euro?

    Aktienduell: Nestle vs. Unilever

    Lagarde Rücktritt | Pan American: Starke Zahlen, Bayer: Trump ergreift Partei & Carvana

    Thema des Tages: Interview mit Jochen Stanzl zur Marktlage

    Pan American: Starke Zahlen

    B2 Gold: Rückkehr in die Gewinnzone reicht nicht

    ForFarmers: Dividendenperle

    Bayer: Trump ergreift Partei

    Aktienduell: Nordex vs. Vestas

    5 US-Dividendenkracher | Walmart: Dämpfer, Klarna: Absturz & Infineon: Ex-Dividende

    Infineon: Kein Grund zur Panik

    Thema des Tages: 5 US-Dividenden-Kracher

    Klarna: Trauerspiel wird immer größer

    Rheinmetall: Neuer Auftrag

    Thyssenkrupp: Analystenlob

    Aktienduell: Newmont vs. Barrick

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!


    Markus Weingran
    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
    wallstreetONLINE Profilseite
    .
