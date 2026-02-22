DAX wieder über 25.000
Gold & Silberminer, Trades von Buffett, Tapper & Dalio und Dividende satt
In der vergangenen Woche haben viele Gold & Silberminer ihre Zahlen präsentiert. Wir haben uns angeschaut, wo die Gewinne sprudeln und welche Aktien ins Depot gehören. Dazu haben wir Buffett & Co. auf die Finger geschaut
- Gold/Silberminen: Preise stützen Margen, Chancen!!
- Investoren: Buffett/Tepper/Dalio zeigen neue Wege.
- Dividenden: >5% attraktiv aber Vorsicht vor Fallen
Die Berichtssaison läuft – und im Rohstoffsektor war es in der abgelaufenen Woche besonders spannend. Große Gold- und Silberproduzenten wie Newmont Corporation, Barrick Gold, Pan American Silver oder Hecla Mining haben frische Quartalszahlen geliefert. Wie entwickeln sich Förderkosten, Margen und Cashflows bei einem weiterhin robusten Edelmetallpreis? Wer profitiert am stärksten vom operativen Hebel – und wo drohen Enttäuschungen?
Doch damit nicht genug. Parallel richteten wir den Fokus auf die Depots der großen Namen der Wall Street. Was hat Warren Buffett im vierten Quartal 2025 gekauft und verkauft? Welche Signale sendet David Tepper mit seinen Umschichtungen? Und wie positioniert sich Ray Dalio in einem Umfeld zwischen Zinswende, geopolitischen Risiken und Konjunkturfragen? Die jüngsten 13F-Meldungen liefern spannende Hinweise darauf, wo institutionelle Schwergewichte Chancen oder Risiken sehen.
Abgerundet wurde die abgelaufene Woche mit einem Blick auf Aktien mit hoher Dividende. In Zeiten schwankender Kurse gewinnen verlässliche Ausschüttungen wieder an Bedeutung. Welche Titel kombinieren Rendite von über 5 Prozent mit stabilen Geschäftsmodellen? Und wo ist Vorsicht geboten, weil hohe Renditen womöglich ein Warnsignal sind?
Rohstoffdynamik, Star-Investoren und Einkommensstrategien – diese Mischung verspricht nicht nur Zahlen, sondern echte Investment-Impulse. Wer wissen will, wo Kapital gerade arbeitet und wo es künftig Rendite bringen könnte, darf sich in den Folegen der wO Börsenlounge der vergangenen Woche austoben.
Die wichtigsten Themen der Woche analysiert und fünf spannende Aktienduelle!
Mit nur einem Klick sind Sie bei Ihrem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!
Gold & Silberminer | IonQ: Amazon steigt ein, Xiaomi: Meistverkaufter Stromer & Tui: 12 €
Thema des Tages: Neue Rallye bei Gold- & Silberminern
Xiaomi: Meistverkaufter Stromer
Heidelberg Materials Einstiegschance
Aktienduell: Henkel vs. Beiersdorf
6 Aktien ohne KI-Angst | Palo Alto: Nächstes KI-Opfer, BHP: Kupfer-Boom & Telekom
Thema des Tages: 6 Aktien ohne KI-Angst
Microstrategy: Erst wenn der Bitcoin bei 8.000 steht, wird es brenzlig
Electro Optic: Schnappen die Australier Rheinmetall einen Vertrag weg?
Aktienduell: Nestle vs. Unilever
Guru-Trades | Palo Alto: Ausblick enttäuscht, SSR Mining: Starke Zahlen & Bayer
Palo Alto: Zahlen müssen beruhigen!
Lagarde Rücktritt | Pan American: Starke Zahlen, Bayer: Trump ergreift Partei & Carvana
Thema des Tages: Interview mit Jochen Stanzl zur Marktlage
B2 Gold: Rückkehr in die Gewinnzone reicht nicht
Aktienduell: Nordex vs. Vestas
5 US-Dividendenkracher | Walmart: Dämpfer, Klarna: Absturz & Infineon: Ex-Dividende
Infineon: Kein Grund zur Panik
Thema des Tages: 5 US-Dividenden-Kracher
Klarna: Trauerspiel wird immer größer
Aktienduell: Newmont vs. Barrick
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.
Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!