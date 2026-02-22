Gold & Silberminer, Trades von Buffett, Tapper & Dalio und Dividende satt

Die Berichtssaison läuft – und im Rohstoffsektor war es in der abgelaufenen Woche besonders spannend. Große Gold- und Silberproduzenten wie Newmont Corporation, Barrick Gold, Pan American Silver oder Hecla Mining haben frische Quartalszahlen geliefert. Wie entwickeln sich Förderkosten, Margen und Cashflows bei einem weiterhin robusten Edelmetallpreis? Wer profitiert am stärksten vom operativen Hebel – und wo drohen Enttäuschungen?

Doch damit nicht genug. Parallel richteten wir den Fokus auf die Depots der großen Namen der Wall Street. Was hat Warren Buffett im vierten Quartal 2025 gekauft und verkauft? Welche Signale sendet David Tepper mit seinen Umschichtungen? Und wie positioniert sich Ray Dalio in einem Umfeld zwischen Zinswende, geopolitischen Risiken und Konjunkturfragen? Die jüngsten 13F-Meldungen liefern spannende Hinweise darauf, wo institutionelle Schwergewichte Chancen oder Risiken sehen.

Abgerundet wurde die abgelaufene Woche mit einem Blick auf Aktien mit hoher Dividende. In Zeiten schwankender Kurse gewinnen verlässliche Ausschüttungen wieder an Bedeutung. Welche Titel kombinieren Rendite von über 5 Prozent mit stabilen Geschäftsmodellen? Und wo ist Vorsicht geboten, weil hohe Renditen womöglich ein Warnsignal sind?

Rohstoffdynamik, Star-Investoren und Einkommensstrategien – diese Mischung verspricht nicht nur Zahlen, sondern echte Investment-Impulse. Wer wissen will, wo Kapital gerade arbeitet und wo es künftig Rendite bringen könnte, darf sich in den Folegen der wO Börsenlounge der vergangenen Woche austoben.

Gold & Silberminer | IonQ: Amazon steigt ein, Xiaomi: Meistverkaufter Stromer & Tui: 12 €

Gold & Silber: Erholung?

Thema des Tages: Neue Rallye bei Gold- & Silberminern

Xiaomi: Meistverkaufter Stromer

Heidelberg Materials Einstiegschance

Tui: Kursziel 12 Euro

Aktienduell: Henkel vs. Beiersdorf

6 Aktien ohne KI-Angst | Palo Alto: Nächstes KI-Opfer, BHP: Kupfer-Boom & Telekom

Microstrategy: Erst wenn der Bitcoin bei 8.000 steht, wird es brenzlig

Guru-Trades | Palo Alto: Ausblick enttäuscht, SSR Mining: Starke Zahlen & Bayer

Palo Alto: Zahlen müssen beruhigen!

Lagarde Rücktritt | Pan American: Starke Zahlen, Bayer: Trump ergreift Partei & Carvana

Thema des Tages: Interview mit Jochen Stanzl zur Marktlage

Pan American: Starke Zahlen

B2 Gold: Rückkehr in die Gewinnzone reicht nicht

ForFarmers: Dividendenperle

Bayer: Trump ergreift Partei

Aktienduell: Nordex vs. Vestas

5 US-Dividendenkracher | Walmart: Dämpfer, Klarna: Absturz & Infineon: Ex-Dividende

Infineon: Kein Grund zur Panik

Thema des Tages: 5 US-Dividenden-Kracher

Klarna: Trauerspiel wird immer größer

Rheinmetall: Neuer Auftrag

Thyssenkrupp: Analystenlob

Aktienduell: Newmont vs. Barrick

