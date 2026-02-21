Söder und Merz in galaktischer Einigkeit

STUTTGART (dpa-AFX) - Galaktische Einigkeit statt Unionskrach: Dass CSU-Chef Markus Söder (59) ein bekennender "Trekkie" ist, also glühender Fan der Kultserie "Star Trek", ist im Berliner Politikbetrieb wohlbekannt - und hat sich natürlich auch bis zur Schwesterpartei herumgesprochen.

"Wir wissen, lieber Markus, dass du eine Lieblingsserie hast", sagte CDU-Chef Friedrich Merz, als er Söder vom CDU-Parteitag in Stuttgart verabschiedete. Merz zitierte den berühmten Satz aus der Serie: "To boldly go where no man has gone before" - also: "mutig dahin zu gehen, wo noch niemand zuvor war".