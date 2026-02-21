Donald Trump schlägt wieder wild mit Zolldrohungen um sich

Das Gericht stellte nun klar, dass die Berufung auf Notstandsbefugnisse in diesem Umfang nicht von der gesetzlichen Grundlage gedeckt sei. Damit kassiert das Weiße Haus einen empfindlichen Rückschlag – juristisch wie politisch. Die Entscheidung dürfte nicht nur Auswirkungen auf die Handelspolitik der USA haben, sondern auch die Debatte über die Reichweite präsidialer Vollmachten neu entfachen.

Trump schlägt sofort zurück

Der US-Präsident hat die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs scharf kritisiert, mit der zentrale Elemente seiner Zollpolitik für verfassungswidrig erklärt wurden. Das Urteil bezeichnete er als "zutiefst enttäuschend" und warf dem Gericht vor, die wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume der Exekutive unnötig einzuengen.

Damit abern icht genug. Donald Trump griff die Mehrheit des Obersten Gerichtshofs, die seine Zollmaßnahmen für verfassungswidrig erklärt hatte, ungewöhnlich scharf an. Die Richter, die gegen seine Politik votierten, bezeichnete er als "sehr unpatriotisch und illoyal gegenüber unserer Verfassung".

Im Anschluß kündigte Trump an, seiner handelspolitischen Linie treu zu bleiben. Als Reaktion auf das Urteil stellte er die Einführung eines neuen globalen Einfuhrzolls in Höhe von 10 Prozent in Aussicht. Details zur konkreten Ausgestaltung oder zur rechtlichen Grundlage der Maßnahme ließ das Weiße Haus zunächst offen. Diese Aussage hatte aber auch nur kurz bestand, denn schon einen Tag später stellte Trump Zölle in Höhe von 15 Prozent in Aussicht.

Es geht von 10 auf 15 Prozent rauf

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social erklärt, er habe einen neuen Zollsatz von 15 Prozent nach einer "gründlichen, detaillierten und kompletten" Überprüfung des Urteils des Supreme Court zu seiner Zollpolitik festgelegt.

Zugleich kündigte Trump an, seine Regierung werde in den kommenden 150 Tagen daran arbeiten, neue und "rechtlich zulässige" Zölle zu erlassen. "Ich, als Präsident der ⁠Vereinigten Staaten von ‌Amerika, werde mit sofortiger Wirkung ‌den weltweiten Zollsatz von 10 Prozent ‌für Länder, von denen viele die USA jahrzehntelang ohne Vergeltungsmaßnahmen (bis ich ‌kam!) 'ausgenommen' haben, auf das voll zulässige und rechtlich geprüfte Niveau von 15 Prozent anheben", schrieb Trump.

Nächste Unsicherheit lauert schon

Für den geplanten weltweiten Zusatzzoll beruft sich Donald Trump nach Angaben des Weißen Hauses auf ein Handelsgesetz aus dem Jahr 1974. Dieses räumt dem Präsidenten die Möglichkeit ein, Einfuhrzölle für einen Zeitraum von bis zu 150 Tagen zu verhängen.

Soll die Maßnahme darüber hinaus Bestand haben, wäre auf diesem Weg allerdings die Zustimmung des US-Parlaments erforderlich. Ob Trump diese Erhalten wird, bezweifeln schon jetzt einige Experten. Zudem gibt es Zweifel, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Grundlage im Fall der vorgesehenen temporären Zölle tatsächlich erfüllt sind. Daher könnten auch diese Strafzölle wieder ganz schnell vom Supreme Court überprüft werden.

Bundeskanzeler Merz regiert

Bundeskanzler Friedrich Merz will bei seinem anstehenden Besuch in Washington nach eigenen Worten auf ein tragfähiges, gegenseitiges Zollabkommen mit US-Präsident Donald Trump drängen.

"Das größte Gift für die Wirtschaft in Europa und in den USA ist diese beständige Unsicherheit über die Zölle", sagte Merz dem Sender RTL. "Und diese Unsicherheit, die ‌muss beendet werden. Und darum werde ich mich bemühen."

Märkte frohlocken erst einmal

An den Märkten wurde das Urteil des Supreme Courts mit Freude aufgenommen. Nachdem Freitag zunächst schwache Daten zum US-Bruttoinlandsprodukts die Laune der Anleger senkten, hellte sich nach dem Urteil die Stimmung wieder auf und die US-Indizes zogen ins Plus - auch der DAX legte zu. Auch Gold und Silber zogen in die Höhe. Der Preis des gelben Edelmetalls nähert sich wieder der Marke von 5.100 US-Dollar und der kleine Bruder konnte die Marke von 80 US-Dollar deutlich überschreiten. Ob die Freude Montag weiter anhält, das ist allerdings zweifelhaft.

Anleger dürften zunächst abwarten, ob Trump sich ein wenig beruhigt oder eine noch größere Zollkeule rausholt, was die Märkte wieder verunsichern dürfte.