    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Erst 10 dann 15 Prozent

    977 Aufrufe 977 0 Kommentare 0 Kommentare

    Donald Trump schlägt wieder wild mit Zolldrohungen um sich

    Nachdem das höchste US-Gericht die Strafzölle von Donald Trump gekippt hat, schlägt der US-Präsident mit dem Zollhammer wild um sich. Freitag drohte er mit 10 Prozent. Samstag waren es dann schon 15 Prozent.

    Für Sie zusammengefasst
    • Supreme Court stoppt Trumps breite Strafzölle.
    • Trump droht nun weltweit mit 10% & 15% Zöllen.
    • Unsicherheit an Märkten; Merz will Zollfrieden
    Erst 10 dann 15 Prozent - Donald Trump schlägt wieder wild mit Zolldrohungen um sich
    Foto: DALL-E

    Donald Trump ist außer sich und seine neuen Drohungen und Beleidigungen erreichen den nächsten unrühmlichen Höhepunkt, nachdem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten zentrale Teile der US-Zollpolitik gestoppt und damit eine der tragenden wirtschaftspolitischen Initiativen der zweiten Amtszeit von Trump ausgebremst hat.

    Mit einer Mehrheit von sechs zu drei Stimmen kamen die Richter zu dem Schluss, dass der Präsident seine Kompetenzen überschritten habe. Trump hatte sich auf ein Bundesnotstandsgesetz berufen, um umfassende "Gegenzölle" gegen zahlreiche Handelspartner sowie gezielte Einfuhrabgaben zu verhängen. Die Maßnahmen sollten nach Darstellung der Regierung unter anderem dazu dienen wirtschaftlichen Druck auf bestimmte Staaten auszuüben.

     

    Das Gericht stellte nun klar, dass die Berufung auf Notstandsbefugnisse in diesem Umfang nicht von der gesetzlichen Grundlage gedeckt sei. Damit kassiert das Weiße Haus einen empfindlichen Rückschlag – juristisch wie politisch. Die Entscheidung dürfte nicht nur Auswirkungen auf die Handelspolitik der USA haben, sondern auch die Debatte über die Reichweite präsidialer Vollmachten neu entfachen.

    Trump schlägt sofort zurück

    Der US-Präsident hat die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs scharf kritisiert, mit der zentrale Elemente seiner Zollpolitik für verfassungswidrig erklärt wurden. Das Urteil bezeichnete er als "zutiefst enttäuschend" und warf dem Gericht vor, die wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume der Exekutive unnötig einzuengen. 

    Damit abern icht genug. Donald Trump griff die Mehrheit des Obersten Gerichtshofs, die seine Zollmaßnahmen für verfassungswidrig erklärt hatte, ungewöhnlich scharf an. Die Richter, die gegen seine Politik votierten, bezeichnete er als "sehr unpatriotisch und illoyal gegenüber unserer Verfassung".

    Im Anschluß kündigte Trump an, seiner handelspolitischen Linie treu zu bleiben. Als Reaktion auf das Urteil stellte er die Einführung eines neuen globalen Einfuhrzolls in Höhe von 10 Prozent in Aussicht. Details zur konkreten Ausgestaltung oder zur rechtlichen Grundlage der Maßnahme ließ das Weiße Haus zunächst offen. Diese Aussage hatte aber auch nur kurz bestand, denn schon einen Tag später stellte Trump Zölle in Höhe von 15 Prozent in Aussicht. 

    Es geht von 10 auf 15 Prozent rauf

    US-Präsident Donald Trump hat am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social erklärt, er habe einen neuen Zollsatz von 15 Prozent nach einer "gründlichen, detaillierten und kompletten" Überprüfung des Urteils des Supreme Court zu seiner Zollpolitik festgelegt.

    Zugleich kündigte Trump an, seine Regierung werde in den kommenden 150 Tagen daran arbeiten, neue und "rechtlich zulässige" Zölle zu erlassen. "Ich, als Präsident der ⁠Vereinigten Staaten von ‌Amerika, werde mit sofortiger Wirkung ‌den weltweiten Zollsatz von 10 Prozent ‌für Länder, von denen viele die USA jahrzehntelang ohne Vergeltungsmaßnahmen (bis ich ‌kam!) 'ausgenommen' haben, auf das voll zulässige und rechtlich geprüfte Niveau von 15 Prozent anheben", schrieb Trump.

    Nächste Unsicherheit lauert schon 

    Für den geplanten weltweiten Zusatzzoll beruft sich Donald Trump nach Angaben des Weißen Hauses auf ein Handelsgesetz aus dem Jahr 1974. Dieses räumt dem Präsidenten die Möglichkeit ein, Einfuhrzölle für einen Zeitraum von bis zu 150 Tagen zu verhängen.

    Soll die Maßnahme darüber hinaus Bestand haben, wäre auf diesem Weg allerdings die Zustimmung des US-Parlaments erforderlich. Ob Trump diese Erhalten wird, bezweifeln schon jetzt einige Experten. Zudem gibt es Zweifel, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Grundlage im Fall der vorgesehenen temporären Zölle tatsächlich erfüllt sind. Daher könnten auch diese Strafzölle wieder ganz schnell vom Supreme Court überprüft werden. 

    Bundeskanzeler Merz regiert 

    Bundeskanzler Friedrich Merz will bei seinem anstehenden Besuch in Washington nach eigenen Worten auf ein tragfähiges, gegenseitiges Zollabkommen mit US-Präsident Donald Trump drängen.

    "Das größte Gift für die Wirtschaft in Europa und in den USA ist diese beständige Unsicherheit über die Zölle", sagte Merz dem Sender RTL. "Und diese Unsicherheit, die ‌muss beendet werden. Und darum werde ich mich bemühen."

    Märkte frohlocken erst einmal 

    An den Märkten wurde das Urteil des Supreme Courts mit Freude aufgenommen. Nachdem Freitag zunächst schwache Daten zum US-Bruttoinlandsprodukts die Laune der Anleger senkten, hellte sich nach dem Urteil die Stimmung wieder auf und die US-Indizes zogen ins Plus - auch der DAX legte zu. Auch Gold und Silber zogen in die Höhe. Der Preis des gelben Edelmetalls nähert sich wieder der Marke von 5.100 US-Dollar und der kleine Bruder konnte die Marke von 80 US-Dollar  deutlich überschreiten. Ob die Freude Montag weiter anhält, das ist allerdings zweifelhaft. 

    Anleger dürften zunächst abwarten, ob Trump sich ein wenig beruhigt oder eine noch größere Zollkeule rausholt, was die Märkte wieder verunsichern dürfte.   

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Markus Weingran
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
    wallstreetONLINE Profilseite
    .
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Weingran
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Erst 10 dann 15 Prozent Donald Trump schlägt wieder wild mit Zolldrohungen um sich Nachdem das höchste US-Gericht die Strafzölle von Donald Trump gekippt hat, schlägt der US-Präsident mit dem Zollhammer wild um sich. Freitag drohte er mit 10 Prozent. Samstag waren es dann schon 15 Prozent.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     