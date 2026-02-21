    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zum Ende des Jahres Klarheit bei Sozialreformen

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz: Reformpläne bis Ende Dezember vorgelegt.
    • Ende März Pflege/KV, Ende Juni Rente vorgelegt
    • Gesetzgebung 2. Halbjahr, Klarheit Ende 2026!!
    Merz - Zum Ende des Jahres Klarheit bei Sozialreformen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    STUTTGART (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz will Bürgerinnen und Bürgern bis Ende Dezember die geplanten Sozialreformen bei Rente, Krankenversicherung und Pflege präsentieren. "Der Zeitplan ist bestimmt, der ist verabredet", sagte der CDU-Vorsitzende nach dem Bundesparteitag in Stuttgart dem Sender RTL/n-tv. Ende März bekomme man die Vorschläge zur Reform der Pflege und der Krankenversicherung, Ende Juni die Vorschläge der Rentenreformkommission.

    "Dann gehe ich davon aus, dass wir im zweiten Halbjahr die Gesetzgebungsarbeit leisten", sagte Merz. "Das sollten wir auch tun, denn das ist ein wichtiges Jahr auch unserer Regierungstätigkeit", fügte der Kanzler hinzu. Er sagte: "Ich möchte, dass wir zum Ende des Jahres 2026 Klarheit haben in diesen Fragen."

    Merz: Junger Generation muss ein Angebot gemacht werden

    Merz äußerte sich optimistisch, dass eine Einigung mit dem Regierungspartner SPD über die Reformpläne möglich ist. "Dass der Sozialstaat ein großer und wichtiger Bestandteil unserer demokratischen Ordnung ist, das eint uns", sagte er mit Blick auf die SPD. "Wir wollen diese Reformen. Wir brauchen diese Reformen", sagte er. Insbesondere der jungen Generation müsse ein vernünftiges Angebot gemacht werden, wie der Sozialstaat finanzierbar bleibe, ohne dass das Maß der sozialen Sicherung reduziert werde.

    Der CDU-Nachwuchs von der Jungen Union (JU) war auf dem Parteitag am Vormittag mit dem Vorstoß gescheitert, die Mutterpartei auf einen 20-Punkte-Reformplan in der Rente und bei der Krankenversicherung festzulegen. Die Delegierten überwiesen einen entsprechenden Forderungskatalog der JU mit breiter Mehrheit zur Diskussion an die Unionsfraktion im Bundestag. Führende CDU-Vertreter hatten gewarnt, ein Beschluss, der die CDU auf einschneidende Maßnahmen im Sozialbereich festlege, könne die Wahlkämpfe bei den anstehenden fünf Landtagswahlen stark belasten./bk/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz Zum Ende des Jahres Klarheit bei Sozialreformen Kanzler Friedrich Merz will Bürgerinnen und Bürgern bis Ende Dezember die geplanten Sozialreformen bei Rente, Krankenversicherung und Pflege präsentieren. "Der Zeitplan ist bestimmt, der ist verabredet", sagte der CDU-Vorsitzende nach dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     