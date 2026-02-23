Anleger erfreuen oder Trump verärgern – was macht Apple?

Die Entscheidung eröffnet Apple die Möglichkeit, gezahlte Zölle zurückzufordern. Doch genau hier beginnt das Dilemma. Würde der Konzern auf eine umfassende Erstattung pochen, könnte das das ohnehin angespannte Verhältnis zum Präsidenten weiter belasten. Trump äußerte sich zwar zu der Gerichtsentscheidung, stellte jedoch keine unmittelbaren Rückzahlungen in Aussicht und rechnet nach eigenen Worten mit jahrelangen Rechtsstreitigkeiten.

Vorteile für Apple auch ohne Rückzahlungen

Operativ verschafft das Urteil dem Konzern Luft. Niedrigere Produktionskosten und höhere Margen rücken in Reichweite. Zudem sinkt der Druck, die Lieferketten hastig umzubauen. Die hohen Belastungen resultierten aus US-Zöllen auf im Ausland gefertigte Produkte und Komponenten, insbesondere aus China, aber auch aus Vietnam und Indien.

Apple-Chef Tim Cook hatte im Mai erklärt, dass inzwischen rund die Hälfte der für den US-Markt bestimmten iPhones aus Indien stamme, während Macs, AirPods und Uhren überwiegend aus Vietnam bezogen würden. Hintergrund waren die teils deutlich höheren Zölle auf chinesische Waren, die im Dezember bei 47 Prozent lagen. Mit dem Urteil kann Apple nun wieder stärker auf bestehende Produktionsstrukturen in China setzen, anstatt die Verlagerung weiter voranzutreiben.

In Analystenkonferenzen betonte Cook wiederholt, Apple habe die Zusatzkosten größtenteils selbst getragen, um abrupte Preiserhöhungen für Kunden zu vermeiden. Das belastete die Marge – stabilisierte jedoch die Nachfrage.

Politisch ist das Verhältnis zwischen dem Weißen Haus und Cupertino längst kein Selbstläufer mehr. Trump hatte im Mai erklärt, er habe "ein kleines Problem mit Tim Cook" und mit einem 25-prozentigen Zoll auf iPhones gedroht. Cook reagierte mit demonstrativer Nähe: Im August präsentierte er gemeinsam mit dem Präsidenten im Weißen Haus Investitionspläne von rund 600 Milliarden Dollar über vier Jahre in den USA.

Zudem sagte Apple zu, mehr Komponenten von US-Zulieferern zu beziehen. Als symbolische Geste überreichte Cook dem Präsidenten eine gravierte Glasplakette mit Sockel aus 24-karätigem Gold.

Nun steht Apple vor einer strategischen Abwägung: Juristisch könnte der Konzern auf Milliarden pochen. Politisch könnte Zurückhaltung opportuner erscheinen. Die Entscheidung dürfte weit über die Bilanz hinausreichen.