Apple in der Zwickmühle
Anleger erfreuen oder Trump verärgern – was macht Apple?
Ein Urteil mit milliardenschweren Folgen: Nach dem Stopp von Trumps Zöllen steht Apple vor einer heiklen Entscheidung – Rückerstattung fordern oder finanziellen Schaden riskieren?
- Supreme Court kippt Zölle; Apple fordert Geld.
- Geringere Kosten, Margen steigen, China-Option
- Apple entscheidet: Milliarden oder Politik-Preis
Das Urteil des Supreme Court vom Freitag markiert eine Zäsur in der amerikanischen Handelspolitik. Mit sechs zu drei Stimmen erklärten die Richter weite Teile der von Donald Trump verhängten Zölle für illegal. Für die US-Regierung könnte das teuer werden: Importeuren könnten Rückerstattungen von mehr als 175 Milliarden Dollar zustehen.
Im Zentrum steht auch Apple. Der iPhone-Hersteller hat seit Einführung der Zölle im vergangenen Jahr rund 3,3 Milliarden Dollar an Abgaben gezahlt – zuletzt etwa 1 Milliarde Dollar pro Quartal. Mit dem Urteil dürften diese Belastungen deutlich sinken. Die Aktie legte am Freitag um rund ein Prozent zu.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
