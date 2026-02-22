    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    SPD will Social-Media-Verbot schnell im Bundestag beschließen

    Foto: Junge Frau mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Parteitagsbeschluss der CDU zum Verbot von Social Media für Kinder unter 14 Jahren will die SPD dazu rasch einen Beschluss im Bundestag.

    Dirk Wiese, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, sagte der "Bild am Sonntag", dass die Union nun auf die Linie eines Social-Media-Verbots für Unter-14-Jährige einbiege, begrüße er ausdrücklich.

    Damit könne der Schutz von Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum verbessert werden. "Nun sollten wir sehr zeitnah im Deutschen Bundestag gemeinsam ein konkretes Gesetz verabschieden."

    Verfasst von Redaktion dts
