Wenn Freitag der 13. zum Wendepunkt wird.

In den letzten Wochen fegte die „AI eats Software“-Welle durch den Markt – und vor zehn Tagen erreichte sie auch IVU Traffic Technologies. Während der Titel die erste Februarwelle noch gut überstand, kam er ab dem 11. Februar zeitversetzt und massiv unter Druck: Innerhalb von nur 2 Handelstagen verlor die Aktie rund 13% an Wert und markierte bei 17,65 € ein lokales Tief.

𝗗𝗶𝗲 𝗔𝗻𝘁𝘄𝗼𝗿𝘁: 𝗙𝗿𝗲𝗶𝘁𝗮𝗴, 𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟯.

Anstatt dem Kursrückgang tatenlos zuzusehen, setzte das Management am Freitag, den 13. Februar, ein deutliches Zeichen und beschloss ein Aktienrückkaufprogramm:

▶️ Umfang: Bis zu 100.000 Aktien (ca. 0,56 % des Grundkapitals).

▶️ Volumen: Maximal 2,0 Mio. €.

▶️ Signalwirkung: „Wir halten unser Papier auf diesem Niveau für zu günstig.“ Inzwischen hat sich die Aktie auf 19,85€ wieder nahezu vollständig erholt.

Starke fundamentale Basis (9M 2025)

◾ Umsatz (9M): +18,3% auf 101,7 Mio. €.

◾ EBIT (9M): +65,2% auf 6,5 Mio. €.

◾ Ausblick FY 2025: Erwartet wird ein Umsatz von >140 Mio. € (VJ: 133,7 Mio. €) und ein EBIT von rund 18 Mio. € (VJ: 16,8 Mio. €). Da bisher keine Korrektur der Prognose erfolgte, ist von einem erfolgreichen Jahresabschluss auszugehen.

𝗗𝗲𝗿 „𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗲𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲“

Die Strategie für die kommenden Jahre ist für Investoren hochinteressant: Während der Umsatz weiter um 5–10 % pro Jahr wachsen dürfte, plant das Unternehmen, die Kosten unterproportional zu steigern. Das Ergebnis sollte eine überproportionale Gewinnentwicklung sein – ein klassisches Skalierungsmodell in einer hochspezialisierten Nische.

𝗪𝗮𝗿𝘂𝗺 𝗞𝗜 𝗵𝗶𝗲𝗿 (𝘃𝗼𝗿𝗲𝗿𝘀𝘁) 𝗻𝗶𝗰𝗵𝘁 „𝗳𝗿𝗶𝘀𝘀𝘁“

Die Sorge, dass Standard-KI-Modelle spezialisierte Softwareanbieter wie IVU ersetzen, greift m.E. bei diesem Geschäftsmodell zu kurz:

1️⃣ Tiefe Integration: IVU-Systeme steuern die Kernprozesse weltweiter Verkehrs- und Eisenbahnbetriebe. Ein Wechsel ist hochkomplex und riskant.

2️⃣ Kundenstruktur: Wer mit staatlichen Stellen und öffentlichen Verkehrsbetrieben arbeitet, unterliegt extremen Compliance- und Sicherheitsanforderungen. „Move fast and break things“ ist hier keine Option.

3️⃣ Geringer Churn: Wenn IVU liefert, bleibt der Kunde. Die Geschäftsbeziehungen sind auf Jahrzehnte ausgelegt, nicht auf Quartale.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Der Fall IVU Traffic zeigt exemplarisch, wie das aktuelle Marktsentiment gegenüber Software-Werten oft fundamentale Fakten ignoriert. Wenn operative Rekordwerte und ein starker Ausblick auf eine pauschale „AI Fear“ treffen, entstehen Ineffizienzen. Das Management die Gelegenheit beim Schopf gepackt und den eigenen Kurs durch den angekündigten Rückkauf stabilisiert. Für uns bleibt IVU ein klassischer Qualitäts-Small-Cap, bei dem die Kombination aus systemkritischer Relevanz und operativem Hebel die kurzfristige Marktpanik langfristig schlagen sollte.

Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

--------------------

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München