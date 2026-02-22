Dieser LKW-Zulieferer kratzt am All-Time-High – was der Markt trotzdem übersieht

Am 18. Februar hat das Unternehmen vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 präsentiert und erneut seine Fähigkeit bewiesen, zyklische Abschwünge dank flexibler Kostenstrukturen zu meistern. Einer der Vorteile von SAF-Holland: 40 Prozent des Umsatzes kommen aus dem Aftermarket (Ersatzteile). Wenn die Wirtschaft schwächelt und Kunden weniger neue Lkw kaufen, müssen die alten länger fahren. Das bedeutet mehr Verschleiß bei Achsen und Bremsen – und damit volle Kassen für SAF-Holland. Das hat das Unternehmen 2025 gerettet, als die Neuzulassungen in den USA und Asien einbrachen.

Der LKW-Zulieferer SAF-Holland hat sich im globalen Logistik-Markt in einer äußerst lukrativen Nische platziert. Seit der Übernahme des Bremsenspezialisten Haldex sind die Unterfranken der weltweit einzige Anbieter, der die mechanische Achse, die Federung, das elektronische Bremssystem (EBS) und die Telematik als integriertes System liefert.

Genau das meint auch Berenberg-Analystin Yasmin Steilen: "Die Wahrnehmung von SAF-Holland als "reiner Zulieferer für Lkw-Ausrüstung" durch den Markt ist falsch, da sie Folgendes unterschätzt: 1) die tatsächliche Präsenz des Unternehmens auf den Endmärkten für Anhänger und Lkw und 2) die Qualität seiner widerstandsfähigen und margenstarken Aftermarket-Aktivitäten, die durch den systemischen Charakter seiner Lösungen unterstützt werden", schreibt die Analystin in einem aktuellen Kommentar.

Investoren setzen auf die im März 2025 vorgestellte Mittelfriststrategie. Bis 2030 soll der Umsatz auf über 3 Milliarden Euro steigen. Die vorläufigen Umsätze beliefen sich 2025 auf etwa 1,73 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, aber dennoch leicht über den Prognosen und im oberen Bereich der Zielvorgabe des Managements (1,7 bis 1,75 Milliarden Euro).

Besonders wichtig für Anleger: Im vierten Quartal stabilisierte sich das Geschäft. Der Quartalsumsatz lag bei rund 426 Millionen Euro und damit in etwa auf Vorjahresniveau – trotz eines negativen Währungseffekts von 4 Prozent und eines deutlichen Rückgangs in den ersten 9 Monaten. In Europa (EMEA) legten die Umsätze im Schlussquartal organisch zu, während die Americas unter Unsicherheiten rund um Importzölle litten.

Auch der Blick auf den US-Markt liefert erste Aufhellungssignale: ACT Research erwartet nach dem schwierigen Jahr 2025 für 2026 eine vorsichtige Stabilisierung. Die Bestellungen für schwere Class-8-Trucks werden für Januar mit 30.800 Stück angegeben, ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Aktie von SAF-Holland kratzt nach starken Quartalszahlen am Allzeithoch von 20,08 Euro aus dem Jahr 2018. In dieser Woche erreichte das Papier ein neues 5-Jahres-Hoch bei 19,72 Euro. Anleger werden außerdem mit einer Dividendenrendite von mehr als 4 Prozent belohnt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 19,46EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



