    Airbus-Rekord 2025 — Aktie fällt nach konservativem Ausblick

    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Airbus hat 2025 ein Rekordergebnis vorgelegt, doch der Markt zeigte sich enttäuscht vom Ausblick: Der Verkehrs- und Raumfahrtkonzern steigerte den Umsatz um 6 Prozent auf 73,4 Milliarden Euro; das bereinigte operative Ergebnis kletterte auf 7,1 Milliarden Euro nach 5,4 Milliarden im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 Euro; der Vorstand schlägt eine Dividende von 3,20 Euro vor. Konzernchef Guillaume Faury bezeichnete 2025 als „Meilensteinjahr“ mit starker Nachfrage und strategischen Fortschritten.

    Treiber waren rekordhohe Aufträge: Bruttobestellungen beliefen sich auf 1.000 Maschinen, netto blieben 889 Aufträge. Der Bestandswert des Auftragseingangs stieg auf 123,3 Milliarden Euro, der Gesamtauftragsbestand erreichte trotz eines schwächeren US-Dollars einen historischen Wert von 619 Milliarden Euro; der Stückauftragsbestand lag bei 8.754 Verkehrsflugzeugen. Insgesamt lieferte Airbus 793 Flugzeuge aus und übertraf damit knapp das im Laufe des Jahres auf 790 gesenkte Ziel. Das ursprüngliche Ziel von 820 Auslieferungen war zuvor aufgrund von Qualitätsproblemen bei Zulieferern zurückgenommen worden.

    Den positiven Zahlen stehen anhaltende Produktionsprobleme gegenüber. Engpässe bei Triebwerken des Herstellers Pratt & Whitney bremsen den Produktionshochlauf. Pratt & Whitney habe bislang keine verbindliche Zusage über die bestellten Motoren gegeben, so Airbus, was die Planung und Prognose belastet. Daher korrigierte Airbus die Zielrate für die A320-Familie: Statt 75 Maschinen pro Monat für 2027 peilt der Konzern nun 70 bis 75 Maschinen bis Ende 2027 an. Barclays bewertet diese Störungen als „temporären Ausführungseffekt“ und hält am langfristigen Hochlauf fest.

    Der Ausblick für 2026 fiel konservativer aus: Airbus erwartet rund 870 Auslieferungen (Analysten hatten etwa 880 bis über 900 erwartet), ein bereinigtes EBIT von rund 7,5 Milliarden Euro und einen freien Cashflow vor Kundenfinanzierung von etwa 4,5 Milliarden Euro. Die Prognose setzt voraus, dass es keine weiteren Störungen im Welthandel, der globalen Wirtschaft, im Luftverkehr oder in Lieferketten gibt.

    Die Anlegerreaktion war heftig: Die Aktie fiel nach Zahlen zunächst um rund 4 Prozent und gab auf Tradegate zeitweise bis zu 6 Prozent nach; der Kurs notierte wieder unter 190 Euro, nachdem er im Januar noch über 220 Euro gestanden hatte. Analysten zeigten sich geteilt: Jefferies hält „Hold“ mit Kursziel 215 Euro, RBC senkte das Kursziel leicht, bleibt aber optimistisch. Kurzfristig dominiert jedoch eine spürbare Eintrübung der Stimmung, während die langfristige Nachfrage- und Auftragslage Airbus weiter stützt.



    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 189,8EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



