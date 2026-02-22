Eric Trump trotzt Bitcoin-Crash – setzt auf Krypto‑Immobilien‑Token

Parallel treibt Eric Trump mit World Liberty Financial die Tokenisierung von Immobilienwerten voran. Gemeinsam mit Securitize und einer börsennotierten Tochter des saudischen Projektentwicklers DarGlobal sollen Ertragsanteile eines geplanten Trump-Resorts auf den Malediven digitalisiert und als Krypto-Wertpapiere an vermögende Investoren verkauft werden. Trump sieht in dem Deal mehr als ein Einzelprojekt: Tokenisierung könne „die Art und Weise verändern, wie Geld weltweit fließt“ und künftig auch Schulden, Rohstoffe, Filmrechte oder Kunst umfassen. Der Markt für tokenisierte Immobilien wird laut RWA-Daten aktuell auf rund 359 Millionen US-Dollar geschätzt – ein vergleichsweise kleines Volumen gegenüber traditionellen Kapitalmärkten, aber mit weiterem Expansionspotenzial.

Eric Trump zeigt sich unbeeindruckt vom jüngsten Bitcoin-Einbruch und setzt zugleich auf das strategische Wachstumspotenzial von Krypto-gestützten Finanzprodukten. In einem Interview mit Yahoo Finance relativierte er den Kursrückgang – Bitcoin notiert mittlerweile unter 67.000 US-Dollar, hat fünf Wochen in Folge verloren und steht rund halb so hoch wie noch beim Oktober-Hoch. Kurzfristige Marktvolatilität sei normal; wer das nicht aushalte, solle „langweilige Anleihen“ mit etwa 4,5 Prozent Rendite wählen, so Trump.

Die Aktivitäten der Trump-Familie im Krypto-Sektor haben an Fahrt gewonnen, seit Donald Trump offen eine pro-krypto-Politik verfolgt. World Liberty brachte 2025 den Stablecoin USD1 auf den Markt, der inzwischen einen Marktwert von rund 5 Milliarden US-Dollar erreicht und zu den fünf größten Stablecoins zählen soll. Zugleich schuf das im Sommer verabschiedete Gesetz unter Präsident Trump den ersten bundesweiten regulatorischen Rahmen für Stablecoins – ein Faktor, der das Vertrauen institutioneller Anleger stärken könnte.

Dennoch stehen Regulierung und Marktinfrastruktur vor erheblichen Hürden: Ein zentraler Streitpunkt ist, ob Krypto-Plattformen ihren Kunden Zinsen oder „Erträge“ auf Stablecoin-Guthaben zahlen dürfen. Diese Debatte blockiert den wichtigen Clarity Act; Banken und Kryptofirmen verhandeln unter Vermittlung des Weißen Hauses bereits mehrfach, um eine Lösung zu finden. Eric Trump wirft den Banken vor, Barrieren aufzubauen, weil sie sich bedroht fühlten, betont aber gleichzeitig seinen Respekt gegenüber großen Finanzinstituten.

Weitere Unwägbarkeiten kommen aus juristischen Auseinandersetzungen: Die Trump Organization klagt gegen Capital One und neuerdings gegen JPMorgan wegen angeblich politisch motivierter Kontoschließungen; die Institute weisen die Vorwürfe zurück. Fazit für Investoren und Marktbeobachter: Technologische Möglichkeiten wie Tokenisierung sind real und attraktiv, bleiben aber von regulatorischen Klärungen, institutioneller Akzeptanz und juristischen Risiken abhängig.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 68.049USD auf CryptoCompare Index (22. Februar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.