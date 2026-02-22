Überraschung: US‑Industrie klettert auf 11‑Monats‑Hoch trotz Zöllen

Der Anstieg war branchenübergreifend. Die Produktion langlebiger Güter stieg um 0,8 Prozent, getragen von nichtmetallischen Mineralprodukten, Maschinen, Computer‑ und Elektronikprodukten sowie Kraftfahrzeugen und -teilen – Letztere verzeichneten erstmals seit August des Vorjahres wieder Zuwächse. Solche Breite deutet darauf hin, dass die Nachfrage sowohl nach Investitionsgütern als auch nach technologisch anspruchsvolleren Erzeugnissen robust bleibt.

Die US-Industrieproduktion hat im Januar überraschend an Fahrt aufgenommen und markiert mit einem Plus von 0,6 Prozent ein 11‑Monats‑Hoch. Die Federal Reserve meldete, dass die Fertigungsproduktion damit den größten Monatszuwachs seit Februar 2025 verzeichnete; Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 0,4 Prozent erwartet. Auf Jahressicht legte die Fabrikproduktion um 2,4 Prozent zu. Angesichts hoher Zinsen und weitreichender Importzölle ist das kräftige Wachstum bemerkenswert: Das verarbeitende Gewerbe stellt rund 10,1 Prozent der US‑Wirtschaft.

Die Entwicklung steht im Spannungsfeld politischer Gegenwinde: Die von Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle haben nach Einschätzung von Wirtschaftsverbänden Kosten für Hersteller und Endverbraucher erhöht und bis 2025 mehr als 80.000 Arbeitsplätze im Produktionssektor gekostet. Zugleich profitierten Technologiebranchen von einem konsumgetriebenen Boom, nicht zuletzt durch KI‑getriebene Investitionen. Ökonomen erwarten, dass diese Dynamik durch Steuersenkungen und Spillover‑Effekte künftig auch das übrige verarbeitende Gewerbe weiter stützen könnte.

Politisch bleibt die Lage unübersichtlich. Der Supreme Court erklärte Teile von Trumps Zollpolitik für verfassungswidrig – das Berufungsverfahren gegen die Berufung auf ein Notstandsgesetz war erfolgreich. Trump kündigte dennoch Alternativschritte an, unter anderem die Absicht, per Verwaltungsanordnung einen globalen zusätzlichen Zoll von zehn Prozent zu verhängen. Das Risiko zusätzlicher Handelshemmnisse dürfte Unsicherheit und Kostenrisiken für Firmen erhöhen.

Auf den Märkten sorgten die US‑Konjunkturdaten und das Fed‑Protokoll für gemischte Signale: Der Euro bewegte sich zuletzt kaum verändert um 1,176–1,18 US‑Dollar, die EZB setzte ihren Referenzkurs entsprechend. Fed‑Protokolle betonten inflationäre Risiken; Ökonomen wie Paul Ashworth sehen daher wenig Spielraum für rasche, kräftige Zinssenkungen. Kurzfristig bleiben die kommenden Einkaufsmanagerindizes, die ersten BIP‑Schätzungen für Q4/2025 und Wochenarbeitslosenanträge als wichtige Indikatoren für die weitere Richtung der Konjunktur und der Geldpolitik. Insgesamt zeigt die Industrieproduktion: Widerstandskraft trotz Gegenwind – doch anhaltende politische Unsicherheiten und Inflationsrisiken trüben den Ausblick.

