    Hochtief schießt auf Allzeithoch: KI-Rechenzentren treiben Rallye

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief avanciert zur überraschenden Leitgeschichte im MDAX: Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 22 Prozent gewonnen und sich vom Zwölfmonats-Tief nahezu verdreifacht. Am Freitag markierte der Titel ein weiteres Allzeithoch und legte intraday um rund fünf Prozent zu. Treiber der Rallye sind vor allem Großaufträge für KI-Rechenzentren sowie Infrastrukturprogramme in Deutschland und international, die durch Sondervermögen und staatliche Investitionsvorhaben gestützt werden.

    Konkret legte der Auftragseingang im vierten Quartal währungsbereinigt im Konzern um 76 Prozent zu; die US-Tochter Turner verzeichnete gar eine Verdoppelung. Jefferies hebt die Book-to-Bill-Rate auf etwa 1,5 hervor und verweist auf zehn bis zwölf Milliarden Euro an prioritären, aber noch nicht vertraglich gebundenen Rechenzentrumsprojekten außerhalb des bisherigen Auftragsbestands. Der Konzernumsatz stieg im Schlussquartal auf 10,13 Milliarden Euro (Vorjahr 9,725 Mrd.), das operative Vorsteuerergebnis verbesserte sich auf 403 Millionen Euro. Turner trug mit 7,03 Milliarden Euro Umsatz und einem operativen Ergebnis von 293 Millionen Euro bei; die Marge kletterte auf 4,2 Prozent. Die Nettoverschuldung sank auf 97 Millionen Euro.

    Trotz der starken Zahlen zeigt sich Jefferies zurückhaltend: Das Kursziel wurde zwar von 371 auf 387 Euro angehoben – was vor allem auf die geringere Nettoverschuldung zurückgeführt wird – die Einstufung blieb jedoch auf "Hold". Analysten begründen dies mit bereits hohen Erwartungen im Kurs und begrenztem kurzfristigem Aufwärtspotenzial. Zugleich halten sie die Unternehmensprognose für konservativ und behalten eigene Schätzungen leicht oberhalb der Zielspanne; für 2026 wird ein operatives Nettogewinnwachstum von rund 32 Prozent auf etwa 1,03 Milliarden Euro angenommen.

    Gegenwind gibt es aus dem Marktkommentar: Kritiker weisen darauf hin, dass hoher Auftragseingang kein neuartiges Phänomen im Bauwesen ist und die Branche bei großer Nachfrage an Kapazitätsgrenzen stößt – Bauprojekte sind nicht beliebig skalierbar und können nicht alle gleichzeitig abgearbeitet werden. Zusätzliche Risiken: Hohe Zinslasten bei künftigen Refinanzierungen, die Entfall früherer Dividendenzahlungen sowie die starke Kursvolatilität. Einige Marktteilnehmer sehen die aktuelle Bewertung als vom Geschäftsverlauf abgekoppelt und warnen vor Einstieg bei hohen Kursen.

    Ausblick: Kurzfristiger Kursmotor dürften die Zahlen zum ersten Quartal im Mai sein; mittelfristig könnten Infrastrukturprogramme in Deutschland und Impulse vom Großaktionär ACS weiteres Potenzial liefern. Entscheidend bleibt allerdings die Frage, ob Hochtief die Auftragspipeline effizient abarbeitet und die Margen bei steigenden Kapitalkosten hält.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
