Jefferies stuft Thyssenkrupp auf 'Buy' – Aktie steigt, Amundi kauft 5%

Jefferies hob die operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um fünf Prozent an und liegt damit rund sechs Prozent über dem Marktkonsens. Als Haupttreiber nennt die Bank politischen Rückenwind für die europäische Stahlindustrie sowie die konsequente Umsetzung interner Restrukturierungsmaßnahmen bei Thyssenkrupp. Die Studie skizziert mehrere potenzielle Werthebel: den Verkauf des europäischen Stahlgeschäfts, einen Börsengang (IPO) oder Verkauf der Aufzugssparte TK Elevator sowie die Abspaltung des Werkstoffgeschäfts. Solche Transaktionen könnten nach Einschätzung der Analysten erhebliche Werte für Aktionäre freisetzen.

Die Investmentbank Jefferies hat ihre Einschätzung für Thyssenkrupp angehoben und damit ein klares Signal an Kapitalmärkte und Investoren gesendet: Analyst Tommaso Castello erhöhte das Kursziel von 12,50 auf 13,00 Euro und stufte die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Er sieht in der jüngsten Kurskorrektur seit Anfang Februar eine Einstiegschance, betont aber, dass sich an der grundsätzlichen Bewertung des Industrie- und Stahlkonzerns nach den Quartalszahlen nichts Grundlegendes geändert habe.

Die unmittelbare Marktreaktion war positiv: Die Thyssenkrupp-Aktie stieg am Freitagmorgen auf Tradegate um rund 3,8 Prozent auf 11,175 Euro und rückte damit wieder in Richtung jüngster Mehrjahreshochs. Zugleich erinnern Marktbeobachter daran, dass die Aktie seit ihrem Rekordtief im Herbst 2024 bei etwa 2,08 Euro bereits stark zugelegt hat und bis zum Allzeithoch aus 2007 noch ein erheblicher Abstand besteht. Technische Indikatoren wie die 200-Monats-Linie hatten zuletzt Druck ausgeübt, was die Volatilität erhöht.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugte eine Stimmrechtsmitteilung: Der Vermögensverwalter Amundi meldete eine Beteiligung von 5,08 Prozent an den Stimmrechten, ein Faktor, der Engagement, Governance-Debatten und möglichen Einfluss auf strategische Entscheidungen befördern könnte.

Jefferies betont, dass die Bewertungsattraktivität von Thyssenkrupp nicht nur von möglichen Asset-Transaktionen abhängt, sondern auch von der operativen Disziplin des Vorstands, der Kapitalallokation sowie von Kostensenkungen und Margenverbesserungen in der Stahlfertigung. Weitere Unbekannte bleiben die Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise sowie handelspolitische Maßnahmen der EU, die zentrale Einflussgrößen für die Profitabilität sind. Kurzfristig können angekündigte Transaktionspläne als Katalysator wirken; langfristig entscheidet sich der Erfolg jedoch an der nachhaltigen Umsetzung der Strategie und an der Glaubwürdigkeit des Managements gegenüber Investoren. Institutionelle Anleger dürften Engagement, Timing und Kommunikation genau beobachten werden.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,29 % und einem Kurs von 11,36EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.