Trump prüft Militärschlag gegen Iran – Ölpreise steigen massiv

Teheran reagierte umgehend und drohte in einem Schreiben des iranischen UN-Botschafters mit „entschlossenen und angemessenen“ Gegenmaßnahmen. Demnach würden alle Stützpunkte, Einrichtungen und Vermögenswerte feindlicher Streitkräfte in der Region legitime Ziele darstellen. Gleichzeitig betonte die iranische Führung, sie strebe weder Spannungen noch einen Krieg an und sei zu weiteren Verhandlungen bereit. Kernkonflikt bleibt das Nuklearprogramm: Iran signalisiert Bereitschaft, dieses zu begrenzen, fordert dafür jedoch die Aufhebung harter Sanktionen und schließt aktuelle Diskussionen über sein Raketenprogramm aus. Innerhalb Irans hatten jüngst gewaltsame Niederschlagungen von Protesten die Spannungen zusätzlich verschärft.

US-Präsident Donald Trump lässt einem Medienbericht zufolge einen begrenzten Militärschlag gegen Iran als Druckmittel in den laufenden Atomverhandlungen prüfen. Trump bestätigte auf Nachfrage, er ziehe diese Option „in Erwägung“ und setzte zugleich eine kurze Frist: 10 bis 15 Tage nannte er als „so ziemlich das Maximum“ für einen Deal. Ohne Einigung drohte er mit einem „sehr anderen Weg“. US-Sender und Zeitungen berichteten, das Militär sei einsatzbereit und habe mögliche Angriffsoptionen dargelegt; eine finale Entscheidung stehe noch aus.

Die Finanzmärkte reagierten prompt: Ölpreise stiegen – Brent für April legte auf 71,01 US-Dollar pro Barrel zu (+0,66 USD), WTI für März auf 65,86 USD (+0,67 USD). Händler führen den Anstieg vor allem auf die erhöhte Kriegsgefahr und das Risiko von Lieferunterbrechungen im Persischen Golf zurück. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Straße von Hormuz; Schätzungen – teils aus Marktforen – verweisen darauf, dass bis zu 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung betroffen wären, sollte die Durchfahrt blockiert werden. Solche Szenarien erhöhen den Risikoaufschlag auf Energiepreise und treiben kurzfristig die Volatilität an.

An den Kapitalmärkten führt die Eskalationsgefahr zu vermehrter spekulativer Aktivität: Hedgefonds und Privatanleger positionieren sich in ölbezogenen Titeln; in Onlineforen werden Hebelprodukte und Small-Cap-Explorationstitel wie Prairie Operating (PROP) diskutiert. Analysten warnen vor hohen Risiken und betonen, dass politische Nachrichtenlagen schnell zu scharfen Kursbewegungen führen können.

Aus ökonomischer Sicht würde eine Eskalation die Energiepreise, Inflationserwartungen und Transportkosten nach oben treiben und damit realwirtschaftliche Effekte hervorrufen. Kurzfristig dürften Risikoaufschläge auf Rohstoffe und Rüstungswerte bestehen bleiben; alles hängt nun von der Entwicklung der Verhandlungen und der militärischen Signale der beteiligten Akteure in den kommenden Tagen ab.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 71,70USD auf Ariva Indikation (20. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.