Cosco darf Zippel (80%) kaufen — Hamburger Hafen erlebt Container-Boom

Die chinesische Staatsreederei Cosco darf nach Entscheidung des Bundeskartellamts 80 Prozent der traditionsreichen Hamburger Spedition Konrad Zippel übernehmen. Kartellchef Andreas Mundt betonte, aus wettbewerblicher Sicht spreche nichts gegen den Schritt; außenwirtschaftsrechtliche und sicherheitspolitische Aspekte seien nicht Gegenstand der Fusionskontrolle gewesen. Die Einschätzung basiert darauf, dass Cosco vor allem als Reederei Containerschiffe betreibt, während Zippel sich auf den Hinterlandverkehr und die Organisation des Weitertransports von Containern vom Seehafen ins Inland konzentriert. Die Unternehmen agieren demnach auf unterschiedlichen Ebenen der Transportkette und stünden nicht in unmittelbarem Wettbewerb. Zippel, 1876 gegründet, beschäftigt rund 350 Mitarbeiter und bewegt im Hinterlandverkehr der Nordhäfen nur einen kleinen Teil der insgesamt umgeschlagenen Ladung, größtenteils per Bahn. Cosco ist bereits mit 24,99 Prozent an der Betreibergesellschaft des HHLA-Containerterminals Tollerort beteiligt. Das Bundeskartellamt erwartet daher keine spürbaren Beeinträchtigungen für den Zugang anderer Reedereien zu Speditionsdienstleistungen oder für andere Spediteure zu Reedereikunden.

Parallel dazu verzeichnete der Hamburger Hafen nach drei Jahren rückläufiger Umschläge 2024 wieder Zuwächse: Der Gesamtumschlag stieg um 2,6 Prozent auf 114,6 Millionen Tonnen, getrieben vor allem vom Containersegment. Mit 8,3 Millionen Standardcontainern wurde ein Plus von 7,3 Prozent erzielt; in Tonnen gemessen betrug das Wachstum 4,6 Prozent. Die Hafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA) wertet die Quartalszuwächse als Indiz für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und die anhaltende Nachfrage im globalen Warenverkehr. Während die Verkehre mit den USA aufgrund von US-Zöllen um 25,6 Prozent einbrachen, lieferten Asien-Verbindungen starke Impulse: China +6,5 Prozent, Malaysia +84,3 Prozent, Indien +49,2 Prozent. Auch das für Transshipment wichtige Fahrgebiet Nordeuropa wuchs um 21,2 Prozent.

Beim Massengutumschlag setzte sich hingegen der Abwärtstrend fort: Insgesamt minus 1,7 Prozent auf 32,4 Millionen Tonnen. Flüssiges Massengut gewann marginal (+0,7 %), trockenes Massengut verlor 2,7 Prozent. Besonders dramatisch war der Einbruch beim Getreideumschlag (-45,8 %), während Baustoffe (+19,5 %), sonstiges Trockengut (+17,1 %) und Chemikalien (+16,3 %) Zuwächse verzeichneten. Für Wirtschaft und Logistikbranche bedeuten die Entwicklungen eine verstärkte Konzentration auf containerorientierte Handelsströme und zugleich Herausforderungen im Bulk-Segment sowie Implikationen für die nationale Debatte über auslandswirtschaftliche Beteiligungen an kritischer Infrastruktur.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 23,00EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.