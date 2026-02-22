    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas
    Trumps Zoll‑Mythos entlarvt: Milliardenankündigungen statt echter Investitionen
    Donald Trumps Behauptung, hohe Zölle hätten «gewaltige Investitionen» in die USA zurückgebracht, erweist sich bei genauer Betrachtung als überzogen bis irreführend. In einem Beitrag im Wall Street Journal erklärte Trump, Zusagen über 18 Billionen Dollar erhalten zu haben; zuvor nannte er bereits 9,6 Billionen. US-Ökonom Alan Reynolds entlarvte diese Zahlen als Schätzwert ohne belastbare Grundlage: Viele Einträge auf der Weißen-Haus-Liste betrafen keine realen Direktinvestitionen, sondern Absichtserklärungen zum Einkauf von US-Produkten oder vage Handelsvereinbarungen. Beispiele wie die angebliche 200‑Milliarden‑LNG‑Bestellung Japans oder Indiens «500‑Milliarden»-Ankündigung sind eher Handelsversprechen denn Kapitalbewegungen in US‑Produktionsstätten.

    Praktische Beispiele zeigen die Grenzen einer reinen Zollstrategie: Motorola musste 2013 seine Texanische Smartphone-Fabrik nach nur zwölf Monaten wieder schließen; Analysten schätzen, Apple bräuchte etwa drei Jahre und rund 30 Milliarden Dollar, um nur zehn Prozent seiner asiatischen Lieferkette in die USA zu verlagern. Tatsächlich verlagerte Apple Teile der Produktion infolge der Zollerhöhungen nach Indien – nicht zurück in die USA. Zugleich lassen sich realisierte Großinvestitionen schwerlich allein den Zöllen zuschreiben: Größere Ankündigungen entfallen auf Technologie‑ und KI‑Investitionen von Unternehmen wie Amazon, Meta, Apple oder Google, die primär von technologischen Trends und Wettbewerb statt von Protektionismus getrieben werden.

    Die Kehrseite der Zölle dürfte Arbeitnehmer und Zulieferer härter treffen: Branchenverbände – etwa US‑Schuhhändler – warnten vor Existenzbedrohungen, und landwirtschaftliche Exporte gerieten ins Straucheln, was Washington zu milliardenschweren Subventionen zwang. Ökonomisch lässt sich das als klassische Interventionsspirale beschreiben: Staatliche Eingriffe erzeugen Nebenwirkungen, die weitere staatliche Maßnahmen erfordern.

    Parallel zur Debatte um Handelspolitik bleiben in Deutschland andere wirtschaftliche Kräfte bestimmend: Die Erzeugerpreise sanken im Januar im Jahresvergleich um 3,0 Prozent – der elfte Rückgang in Folge – maßgeblich getrieben von deutlich niedrigeren Energiepreisen (Erdgas −13,7 Prozent, Elektrizität ebenfalls spürbar billiger). Unerwartet fiel auch der Monatswert (-0,6 Prozent). Niedrigere Erzeugerpreise dämpfen tendenziell Verbraucherpreise, belasten aber Produzentenmargen.

    Vor diesem makroökonomischen Hintergrund setzen Unternehmen zunehmend auf Dekarbonisierung: Infineum und RheinEnergie unterzeichneten Verträge für eine 18‑MW‑Freiflächen‑PV‑Anlage in Köln (rund 25.300 Module, prognostizierte Jahresproduktion ~18 Mio. kWh, Inbetriebnahme 2027). Solche Investitionen stärken Wettbewerbsfähigkeit und Emissionsziele unabhängig von protektionistischen Manövern – und zeigen, dass Energie- und Klimapolitik aktuell stärker treibende Investitionsfaktoren sind als Zölle.



    Erdgas

    -0,07 %
    -1,89 %
    -17,48 %
    -35,25 %
    -27,57 %
    +40,15 %
    +5,16 %
    +64,26 %
    -74,67 %

    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 2,983USD auf Ariva Indikation (20. Februar 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.



