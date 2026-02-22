Krones: Umsatz +7%, Ebitda +12% — 550 Mio. Nettokasse stärkt Perspektive

Trotz dieser operativen Fortschritte belasteten negative Währungseffekte das Wachstum; Krones zufolge wurde die interne Jahresprognose von sieben bis neun Prozent Wachstum dennoch erreicht. Für 2026 formuliert das Management eine vorsichtig optimistische Guidance: währungsbereinigt soll der Umsatz drei bis fünf Prozent zulegen, die Ebitda-Marge auf 10,7 bis 11,1 Prozent steigen. Der Auftragsbestand von rund 4,2 Milliarden Euro sichert nach Unternehmensangaben die Auslastung der Produktionskapazitäten bis weit ins dritte Quartal 2026.

Der Maschinenbauer Krones hat das vergangene Geschäftsjahr mit einer verbesserten Umsatz- und Ertragslage abgeschlossen und gibt damit ein solides Signal an Anleger und Kunden. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz 2025 um sieben Prozent auf 5,66 Milliarden Euro; das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte mit 602,3 Millionen Euro sogar um 12,2 Prozent zu. Die Ebitda-Marge lag zuletzt bei 10,6 Prozent. Besonders stark zeigte sich das Schlussquartal: Der Auftragseingang zog im vierten Quartal um 8,6 Prozent an, für das Gesamtjahr weist Krones ein Neugeschäftsvolumen von knapp 5,56 Milliarden Euro aus, ein Plus von 1,9 Prozent.

An den Märkten reagierte die Aktie volatil. Im Handel notierte der Titel phasenweise als einer der schwächsten Werte im MDax, konnte sich seit dem Tief im November aber spürbar erholen. Analysten kommentierten unterschiedlich: Jefferies hob Profitabilität und Cashflow hervor, bemängelte aber leicht schwächere Umsatzzahlen; MWB Research senkte Kursziel und Einstufung mit Verweis auf eine offenbar überschrittene Auftragsdynamik, begrenzte Margenperspektiven angesichts von Kostendruck sowie Konkurrenz und verwies zugleich auf einen hohen Nettobarmittelbestand von rund 550 Millionen Euro.

Aus dem jüngsten Investorencall geht hervor, dass Krones die Guidance nun währungsneutraler ausweist, weil Wechselkurse zuletzt rund 100 Millionen Euro belastet hätten. Eine moderat höhere Dividende wurde angedeutet, eine Sonderausschüttung bleibt vorerst ausgeschlossen, da Akquisitionsoptionen geprüft werden. Strategisch investiert Krones in lokale Fertigungskapazitäten in China und Indien, um Wettbewerbsfähigkeit in Wachstumsregionen zu stärken; nennenswerte Umsatzbeiträge werden eher für 2027/28 erwartet. Gesamtbewertung: gutes Management, solide Sichtbarkeit und eine Aktie, die in Schwächephasen als langfristige Position für geduldige Investoren interessant bleibt.

Investoren sollten zudem das hohe Nettobarmittel von etwa 550 Millionen Euro und das robuste Auftragsportfolio als Stabilitätsfaktoren werten. Operativ investiert Krones kräftig in Auslandsexpansion: Der Ausbau in China sieht eine Personalaufstockung von rund 1.000 auf 1.500 Beschäftigte vor und soll künftig aseptische Abfüllanlagen lokal fertigen; auch in Indien werden Kapazitäten erweitert. Diese Maßnahmen kosten kurzfristig, können aber mittelfristig Margen und Marktanteile stärken. Für Anleger bedeutet das: Übergewichten nur mit mehrjährigem Horizont sinnvoll. Geduld und Disziplin bei Kursrücksetzern sind erforderlich.

