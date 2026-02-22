Infineon verlängert Chefs und startet 5‑Mrd‑Smart‑Power‑Fab – 1.000 Jobs

Die Personalentscheidungen dienen der Sicherung von Kontinuität in einer Phase hoher Kapitalbindung und weitreichender Transformationsaufgaben. Infineon investiert rund fünf Milliarden Euro in den Ausbau des Standorts Dresden – die größte Investition der Unternehmensgeschichte. Etwa eine Milliarde Euro davon stammen aus öffentlichen Fördermitteln. Aus Unternehmenskreisen hieß es, die Fabrik werde bereits am 2. Juli eröffnet, deutlich früher als zunächst geplant. Mit dem Produktionsstart will Infineon auf die wachsende Nachfrage nach Halbleitern für erneuerbare Energien, Rechenzentren, Elektromobilität und Künstliche Intelligenz reagieren. Der Hochlauf der Fertigung soll „nach Bedarf flexibel“ erfolgen.

Infineon treibt die strategische Neupositionierung des Konzerns mit zwei klaren Signalen voran: Die vorzeitige Verlängerung der Verträge von Vorstandschef Jochen Hanebeck und Finanzvorstand Sven Schneider und die beschleunigte Inbetriebnahme der neuen „Smart Power Fab“ in Dresden. Hanebeck soll demnach bis Ende März 2032 im Amt bleiben, Schneider bis Ende April 2032; ihre bisherigen Verträge wären ursprünglich 2027 ausgelaufen. Der Aufsichtsrat will die Verlängerung voraussichtlich im Mai formell beschließen.

Die neue Smart Power Fab soll etwa 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und die Fertigungskapazitäten für intelligente Leistungshalbleiter (Smart Power) deutlich ausweiten. Politische Prominenz wird zur Eröffnung erwartet; beim Spatenstich im Mai 2023 hatten bereits Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilgenommen.

Aus wirtschaftlicher Perspektive kombiniert Infineon mit diesen Schritten operative Expansion und Führungssicherung: Die Vertragsverlängerungen reduzieren das Risiko eines Managementwechsels während des anspruchsvollen Fabrikhochlaufs und signalisieren Investitionsbereitschaft gegenüber Kapitalgebern und Kunden. Gleichzeitig erhöht die gigantische Investition die Kapitalbindung und macht das Wachstumsergebnis abhängig von einem reibungslosen Produktionsstart, belastbaren Nachfrageprognosen und stabilen Margen.

Für Anleger und Märkte liefert das Paket klare Orientierung: Infineon setzt auf Skaleneffekte im Bereich Leistungshalbleiter und auf die zunehmende Bedeutung von KI- und Leistungsanwendungen in Rechenzentren sowie der Elektromobilität. Kurzfristig sind die Eckdaten konservativ positiv; mittelfristig bleibt die Bewertung von Auslastung, Kostenstruktur und Wettbewerb abhängig.

Zugleich stehen dem Vorhaben typische Risiko- und Finanzierungsfragen gegenüber. Die Inbetriebnahme muss termingerecht erfolgen, um Verzögerungskosten und Margendruck zu vermeiden. Der staatliche Förderanteil mildert zwar Teile der finanziellen Belastung, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit eines effizienten Produktionshochlaufs und stabiler Absatzmärkte. Wettbewerbsdruck durch asiatische Anbieter, volatile Rohstoffpreise und mögliche Lieferkettenengpässe bleiben relevante Unsicherheitsfaktoren. Sollte Infineon die Kapazitäten schneller hochfahren als die Nachfrage wächst, könnten Preise und Auslastung leiden. Umgekehrt könnte eine anhaltend starke Nachfrage, vor allem nach KI-optimierten Leistungshalbleitern, die Renditen deutlich verbessern und die Investition rechtfertigen. Die anstehende Aufsichtsratssitzung im Mai wird daher sowohl strategisch als auch kursrelevant sein und genau beobachtet werden.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 45,14EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.