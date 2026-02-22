Flatexdegiro stürzt 29%: Gute Zahlen, verhaltener Ausblick schockt

Flatexdegiro legte überraschend vorläufige Zahlen für 2025 vor: Der Umsatz dürfte etwa 560 Millionen Euro erreicht haben, ein Plus von knapp 17 Prozent, der Konzerngewinn wird mit rund 160 Millionen Euro angegeben, ein Anstieg von rund 44 Prozent und damit am oberen Ende der eigenen Prognosespanne. Trotz dieser operativen Stärke fiel die Reaktion des Marktes negativ aus, weil das Management für 2026 nur eine moderate Fortsetzung der Dynamik in Aussicht stellte: Erlöswachstum von fünf bis zehn Prozent und ein Konzernergebnisanstieg von fünf bis 15 Prozent. Diese Ziele liegen jeweils unter den mittleren Analystenschätzungen; die Citigroup merkt an, der Ausblick liege rund acht Prozent unter dem Konsens.

Die Aktie des Onlinebrokers Flatexdegiro hat in den vergangenen Tagen deutlich nachgegeben. Nach dem Rekordniveau von rund 43 Euro Anfang des Monats rutschte der Kurs bis auf 30,72 Euro ab, ein Rückgang von knapp 29 Prozent. Auslöser für die jüngste Schwäche waren Sorgen um KI-bedingte Marktveränderungen, die neben anderen Finanzdienstleistern auch Broker trafen, sowie ein zurückhaltender Ausblick des Unternehmens.

Neben den Zahlen kündigte Flatexdegiro eine Änderung der Kapitalallokation an: Künftig sollen 20 Prozent des Konzernergebnisses an Aktionäre ausgeschüttet werden. Für 2025 würde dies eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie bedeuten, nach 0,04 Euro im Vorjahr. Parallel plant das Unternehmen verstärkte Investitionen in Produkt- und Serviceausbau — etwa Kryptohandel, Wertpapierleihe, ein erweitertes Sparplanangebot sowie Altersvorsorgeprodukte — und behält sich Zukäufe sowie gegebenenfalls Aktienrückkäufe vor.

Marktbeobachter sehen darin ein mittel- bis langfristig positives Signal zur Profitabilitätsverteilung, warnen jedoch vor Risiken: Der Einsatz von KI könnte sowohl Rationalisierungspotenzial als auch zusätzliche Kosten mit sich bringen; außerdem sind Broker stark von Handelsvolumina abhängig, sodass eine anhaltende Börsenbaisse Ertragsrisiken birgt. Hinzu kommen vergangene Governance-Probleme und Eingriffe der Aufsicht, die inzwischen adressiert seien. In der Abwägung bleibt Flatexdegiro ein wachsendes, margenstarkes Geschäftsmodell mit klaren Wachstumsplänen — kurzfristig jedoch anfällig für Sentiment und Konjunktur, weshalb Anleger eine differenzierte Risiko- und Bewertungsprüfung vornehmen sollten.

Analysten betonen, dass die Bewertung trotz Kursrückgangs nicht mehr günstig erscheine, da der Aktienkurs bereits die starke Vorertragsentwicklung eingepreist habe. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung seien das Umsatzwachstum bei neuen Produkten, die Kostenkontrolle und die Entwicklung der Handelsaktivität am Gesamtmarkt. Investoren sollten die kurzfristige Volatilität einkalkulieren, aber zugleich die strukturellen Chancen des Geschäftsmodells — Plattformökonomie, geringe Kapitalbindung und Cross-Selling-Potenzial — im Blick behalten. Eine klarere Kommunikation zur Kapitalverwendung könnte Vertrauen zurückgewinnen. Kurzfristig bietet die Aktie daher Trading-Chancen; langfristig nur mit überzeugenden Wachstumsbelegen, stabiler Margenentwicklung sowie nachhaltiger Profitabilität.

