MustGrow: TerraSante setzt auf senfbasierte Bio-Lösungen gegen Agro-Chemie

Das kommerzielle Flaggschiff TerraSante wird derzeit in den USA ausgerollt. MustGrow fokussiert sich auf hochwertige Kulturen (Obst, Gemüse, Nüsse, Weinreben, Wurzelgemüse, Kartoffeln) auf rund 5,6 Mio. Acres. Modellrechnungen der Gesellschaft zeigen: Bereits geringe Marktanteile könnten transformativ wirken – eine beispielhafte 3,3%-Penetration bei einer Anwendung pro Acre würde ein Umsatzpotenzial von etwa 100 Mio. USD bedeuten; mit mehrfachen Erntezyklen in Regionen wie Kalifornien steigt das Potenzial deutlich. Nach Pilotphasen auf rund 150 Acres (2024) wuchs die Testfläche 2025 auf etwa 1.000 Acres; die Nachfrage führte zeitweise zu Lieferengpässen im zweiten Halbjahr 2025, weswegen Kapazitätsausbau Priorität hat.

MustGrow Biologics positioniert sich als einer der vielversprechenden Akteure im Übergang der Landwirtschaft hin zu biologischen und regenerativen Lösungen. Im Management-Interview mit GBC AG skizziert CEO Corey Giasson die Unternehmensstrategie: Durch proprietäre, senfbasiere Technologien will MustGrow synthetische Pflanzenschutzmittel und Düngemittel ersetzen oder ergänzen – mit dem Anspruch, eine Wirksamkeit zu erreichen, die mit konventionellen Chemikalien vergleichbar ist, bei gleichzeitig verbessertem Sicherheits- und Bodenschutzprofil.

Strategisch setzt MustGrow auf eine zweigleisige Markteintrittsstrategie: In Kanada und den USA führt das Unternehmen Registrierungen und behält die Rechte; außerhalb arbeitet es mit Partnern. Die Kooperation mit Bayer für EMEA unterstreicht die Marktattraktivität und soll die Registrierungskosten (geschätzt 35–40 Mio. USD) durch den Partner abdecken. Für MustGrow bedeutet das Vorabzahlungen, Meilensteine und künftig Lizenzgebühren – ein skalierbares, kapitalleichtes Geschäftsmodell, unterstützt durch Auftragsfertiger in Kanada und Asien.

Technologisch hebt sich MustGrow nach eigenen Angaben von vielen Biologika ab: Rund 110 erteilte und angemeldete Patente stützen die Plattform, die neben Pflanzenschutz auch bodenaufbauende Effekte und Schonung des Bodenmikrobioms verspricht. Damit adressiert das Unternehmen regulatorische Trends: Weltweit wurden zahlreiche Pestizide verboten (GBC nennt 162 Länder, 460 Wirkstoffe), was die Nachfrage nach effektiven, zulassungsfähigen Alternativen beschleunigt.

Für die kommenden Jahre kündigt das Management die Skalierung der Produktion, Ausbau der TerraSante-Verkäufe in den USA sowie Prüfung weiterer Ländermärkte an. Forschung bleibt wichtig, verliert jedoch anteilig an Bedeutung gegenüber der Kommerzialisierung. Aus Investorensicht bietet MustGrow ein strukturelles Wachstumsstory in einem regulatorisch getriebenen Marktumfeld mit dem Ziel, mittelfristig positive Cashflows und Wertsteigerung zu erzielen. Offen gelegt werden potenzielle Interessenkonflikte laut GBC-Angaben.

Die MustGrow Biologics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 0,590EUR auf TSX Venture (20. Februar 2026, 21:56 Uhr) gehandelt.