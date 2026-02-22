Hier fünf klickstarke Überschriften (≤75 Zeichen): 1) Lithium in der Stratosphäre: Raumfahrt bringt neue Umwelt-Risiken 2) Lithium in 96 km Höhe: Warnsignal für Klima, Handel und Firmen 3) Studie zeigt: Raketenreste erhöhen Lithium — Risiken für Unte

Wissenschaftliche Befunde und handelspolitische Unsicherheit belasten Unternehmen gleichermaßen: Zwei aktuelle Meldungen offenbaren Risiken für Wirtschaft, Umwelt und Außenhandel. Eine internationale Forschergruppe um Robin Wing vom Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik hat erstmals nachgewiesen, dass verglühende Raketenkomponenten in rund 96 Kilometern Höhe messbare chemische Spuren hinterlassen. Lidar-Messungen ergaben bis zu zehnfach erhöhte Lithiumkonzentrationen knapp 20 Stunden nach dem Wiedereintritt einer Falcon-9-Raketenstufe von SpaceX am 19. Februar 2025. Die Detektion weist nach Ansicht der Autoren auf Lithium-Ionen-Batterien und Lithium‑Aluminium‑Legierungen in Rumpfverkleidungen als Quelle hin; eine natürliche Ursache konnte ausgeschlossen werden. Die Messung erfolgte zufällig während routinemäßiger Atmosphärenbeobachtungen, war aber robust gegen alternative Erklärungen. Die Studie mahnt, dass die Folgen zunehmender Raumfahrtaktivitäten für Strahlungstransport, Ozonchemie und Aerosolmikrophysik weitgehend unbekannt sind. Frühere Untersuchungen konzentrierten sich vor allem auf Aluminiumoxide aus verglühten Teilen, die den Ozonabbau beschleunigen können; Lithium als Spurenelement rückt nun in den Fokus. Angesichts der massiven Ausbaupläne für Satellitenkonstellationen – etwa Zehntausende Systeme wie Starlink – sehen die Forscher die Episode als Warnsignal: Mit steigender Zahl von Wiedereintritten könnte die obere Atmosphäre langfristig belastet werden. Die Autoren haben SpaceX informiert, eine Antwort blieb aus.

Parallel dazu bleibt die handelspolitische Lage für deutsche Unternehmen im US‑Markt volatil. Auch nach einer Niederlage Donald Trumps vor dem Obersten Gerichtshof der USA, der dessen Berufung auf Notstandsbefugnisse zur Durchsetzung weitreichender Zölle kassierte, betont die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) anhaltende Unsicherheit. DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier weist darauf hin, dass Washington über weitere Instrumente verfügt, mit denen Handelsbeschränkungen durchgesetzt werden können. Für die EU und deutsche Unternehmen lautet die Strategieempfehlung daher: kühlen Kopf bewahren, auf verlässliche handelspolitische Rahmenbedingungen pochen und gezielt Diversifizierung von Lieferketten vorantreiben. Insbesondere im Bereich Stahl und Aluminium sollten WTO‑relevante Zölle zurückgedrängt werden; gleichzeitig sei die Stärkung von Handelsabkommen und Absicherungsinstrumenten für Unternehmen nötig.

Für Unternehmen bedeuten beide Themen erhöhte Planungs- und Compliance‑Anforderungen: Die Raumfahrt‑Forschung signalisiert neue Umweltauflagen und Reputationsrisiken, die Handelspolitik erfordert aktive Risikosteuerung, Lieferkettenanpassungen und politische Lobbyarbeit, um Marktzugang und Vorhersehbarkeit zu sichern.

