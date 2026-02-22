Bunds auf der Stelle: US-Urteil, Iran-Ängste und Inflationsrisiken

Marktimpulse lieferten vor allem politische und konjunkturelle Nachrichten. Das Oberste Gericht der USA erklärte die von Präsident Donald Trump gestützte Zollpolitik für teilweise verfassungswidrig, weil die Berufung auf ein Notstandsgesetz außerhalb seines Kompetenzbereichs liege. Die Entscheidung betrifft auch die EU und schafft kurzfristig Rechtsklarheit, lässt aber langfristige Unsicherheit bestehen: Fachleute wie Sandra Ebner von Union Investment gehen davon aus, dass umfangreiche Zölle nicht automatisch wegfallen, da die Administration alternative Instrumente, etwa temporäre Abgaben, nutzen könne. Dementsprechend reagierten die Anleihemärkte nur kurz.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen verharren nach einer jüngsten Rally weitgehend seitwärts. Der richtungweisende Euro-Bund-Future schwankte in der Berichtsreihe nur marginal zwischen 129,15 und 129,35 Punkten; die Rendite zehnjähriger Bundesobligationen bewegte sich zwischen 2,73 und 2,76 Prozent. Damit büßten die Papiere zwar etwas Momentum ein, blieben aber auf erhöhtem Niveau.

Zusätzliche Impulse aus dem Euroraum blieben begrenzt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex hellte sich im Februar überraschend deutlich auf, und das Verbrauchervertrauen stieg leicht. Ökonomen wie Thomas Gitzel von der VP Bank werteten die Signale als beginnende konjunkturelle Belebung. Solche Indikatoren stützen allerdings eher Risikoanlagen, während sichere Staatsanleihen durch die Mischung aus verbesserter Aktivität und anhaltenden Inflationsrisiken kaum Rückenwind erhielten.

Auch geopolitische Risiken spielten eine Rolle: Berichte über mögliche militärische Optionen der USA gegenüber dem Iran erhöhten kurzfristig die Unsicherheit. Normalerweise würden solche Spannungen sichere Häfen beflügeln, doch Analysten verweisen darauf, dass ein Konflikt im Mittleren Osten auch Ölpreise und damit Inflationsdaten nach oben treiben könnte — ein Faktor, der Renditen steigen lässt.

Analysten beobachteten zudem, dass der Euro-Bund-Future binnen weniger Tage nur um wenige Zehntelpunkte pendelte: Notierungen wurden unter anderem mit +0,02 Prozent auf 129,34, −0,02 Prozent auf 129,25, −0,08 Prozent auf 129,15 sowie +0,03 Prozent auf 129,35 Punkten berichtet. Christian Reicherter von der DZ Bank sieht aus markttechnischer Sicht eine Konsolidierung unterhalb der jüngsten Hochs als wahrscheinlich an. Sein Kollege Rene Albrecht führt als Bremse neben geopolitischem Risiko vor allem die Aussicht auf anhaltende inflationäre Gefahren an, die die Renditen stützen könnten. Marktteilnehmer richten den Blick nun auf anstehende US-Inflationsdaten sowie Bilanzen und politische Entscheidungen, die die Zins- und Risikowahrnehmung erneut verändern könnten. Die Unsicherheit dürfte somit kurzfristig präsent und deutlich bleiben.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 129,4EUR auf L&S Exchange (20. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.