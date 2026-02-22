UBS erhöht Ziel auf 123€ – Knorr‑Bremse könnte China‑Gamechanger werden

Finanziell präsentierte Knorr‑Bremse für 2025 ein robustes Ergebnis: Der Umsatz sank leicht um 0,8 Prozent auf rund 7,8 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis stieg jedoch um 5,1 Prozent auf etwa 1,02 Milliarden Euro, womit die EBIT‑Marge auf 13 Prozent zulegte. Konzernchef Marc Llistosella peilt für 2026 wieder Wachstum an: Der Vorstand erwartet einen Umsatz von 8,0 bis 8,3 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT‑Marge von rund 14 Prozent. Der Auftragseingang 2025 legte um 2,8 Prozent auf gut 8,4 Milliarden Euro zu, wobei Zuwächse im Bahngeschäft rückläufige Nutzfahrzeugorders kompensierten.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr‑Bremse von 99 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung "Buy" bestätigt. Analyst Sven Weier hebt in seiner Auswertung besonders die ungewöhnlich hohe Zuversicht des Managements nach der Analystenkonferenz hervor. Diese gezeigte Überzeugung sowie ein offenbar konservativer Ausblick für 2026, vor allem im Nutzfahrzeugsegment, schürten Erwartungen an positive Überraschungen, etwa durch das deutsche Infrastrukturprogramm und die im Juli zu erwartenden neuen Mittelfristziele.

Als zusätzlicher Kurstreiber gilt eine mögliche Rückkehr Knorr‑Bremses als Systemzulieferer im Markt für Hochgeschwindigkeitszüge in China nach einer zehnjährigen Pause. Llistosella bezeichnete eine solche Entwicklung als potentiellen "Gamechanger". Analysten sehen darin erhebliches optionales Upside, während die Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern interessant erscheint: Knorr‑Bremse weist ein KGV von rund 20 auf, Rheinmetall kommt auf gut 40, obwohl die EBIT‑Marge in ähnlicher Größenordnung liegt. Zudem generierte Knorr‑Bremse 2025 einen Rekord‑Free‑Cashflow von 790 Millionen Euro.

Die Aktie reagierte mit Kursgewinnen und notierte kurzzeitig auf dem höchsten Stand seit Mitte 2021; UBS’ neues Kursziel liegt deutlich über dem bisherigen Rekordniveau. Marktkommentare reichen von Anerkennung des soliden Geschäftsberichts (JPMorgan) bis hin zu Warnungen vor einer bereits teils überhitzten Kursentwicklung (MWB Research). Für Investoren bleiben die mittelfristigen Ziele im Juli, China‑Chancen und die Entwicklung des Nutzfahrzeugmarkts wesentliche Trigger – sowohl für nachhaltiges Wachstum als auch für Bewertungsrevisionen.

Zu den konkreten Risiken zählen eine erneute Abschwächung des Nutzfahrzeugmarkts, Verzögerungen bei Infrastrukturprojekten oder geopolitische Spannungen, die das China‑Geschäft beeinträchtigen könnten. Auch eine Verschlechterung der Margen bei wieder anlaufenden Wachstumsinvestitionen wäre denkbar. Auf der Positivseite könnte die belegte Stärke beim Free‑Cashflow Spielraum für strategische Zukäufe, Aktienrückkäufe oder erhöhte Dividenden schaffen, was die Bewertung stützen würde. Beobachter raten, die Veröffentlichung der neuen Mittelfristziele im Juli sowie konkrete Auftragspipelines in China und bei Großprojekten aufmerksam zu verfolgen, um das kurzfristige Kursrisiko von fundamentalen Chancen zu unterscheiden. Analysten bleiben damit investorenstrategisch gespalten und wachsam.

