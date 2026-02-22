Hyva-Deal katapultiert JOST: Umsatz +43,5% – Rekord‑Cashflow

Operativ verbesserte sich das bereinigte EBIT um 28,6 % auf 145,2 Mio. Euro, womit JOST am oberen Ende seines prognostizierten Korridors lag. Die bereinigte EBIT‑Marge verringerte sich allerdings von 10,6 auf 9,5 % – ein Effekt aus Integration, Produktmix und einmaligen Aufwendungen. Besonders stark war das Schlussquartal: Der Umsatz stieg im Q4 um 70,7 % auf 386,6 Mio. Euro, das bereinigte EBIT kletterte um 95 % auf 35,2 Mio. Euro, die Marge verbesserte sich auf 9,1 %.

JOST Werke hat seine Wachstumsstrategie AMBITION 2030 2025 eindrucksvoll bestätigt: Durch die Übernahme des Hydraulikspezialisten Hyva und organisches Wachstum kletterte der Konzernumsatz um 43,5 % auf 1,534 Mrd. Euro. Hyva trug mit 468,0 Mio. Euro konsolidierten Umsätzen maßgeblich zum Ergebnis bei; das organische Wachstum belief sich bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte auf 1,7 % für das Gesamtjahr (Q4: organisch +14,6 %).

Regional verlief die Entwicklung differenziert: In EMEA wuchs der Umsatz auf 736,1 Mio. Euro (+27,8 %), die bereinigte EBIT-Marge sank jedoch auf 4,8 % (2024: 6,8 %) – belastet durch Vertriebs-, Verwaltungs- sowie F&E‑Aufwendungen, die im Zuge der Hyva‑Integration der Region zugeordnet wurden. AMERICAS verzeichnete 403,9 Mio. Euro Umsatz (+23,7 %); trotz US‑Marktturbulenzen blieb die Marge stabil bei 10,9 %. In APAC mehr als verdoppelte Hyva den Umsatz auf 394,2 Mio. Euro (+136,1 %) und trug zu einer stark gestiegenen Profitabilität (bereinigtes EBIT 61,7 Mio.; Marge 15,7 % bei veränderten Produktmixen) bei.

Finanziell präsentierte sich JOST robust: Der Free Cashflow erreichte mit 126,4 Mio. Euro einen neuen Rekord. Investitionen lagen bei 43,2 Mio. Euro (2,8 % des Umsatzes). Working Capital stieg aufgrund des höheren Volumens auf 237,3 Mio. Euro, blieb als Quote mit 15,1 % jedoch unter dem Zielwert von 18,5 %. Die Nettoverschuldung stieg auf 441,6 Mio. Euro, die Leverage-Ratio liegt mit 2,26x trotz Fremdfinanzierung der Hyva‑Übernahme klar unter der Zielmarke von 2,5x.

Einmalige Sondereffekte belasten das Finanzergebnis: Aufwertung einer mit Hyva übernommenen Put‑Option, gestiegene Zins- und Leasingaufwendungen sowie latente Steueraufwendungen wegen Strukturmaßnahmen in EMEA. Zudem werden Verkaufskosten aus dem Cranes‑Geschäft erwartet. Bereinigt um diese Effekte dürfte das Ergebnis nach Steuern jedoch wie prognostiziert steigen.

Die finalen, geprüften Zahlen samt Nachhaltigkeitsbericht, Dividendenvorschlag und Ausblick auf 2026 legt JOST am 26. März 2026 vor; für Investoren ist eine virtuelle Konferenz angekündigt. Insgesamt zeigt JOSTs Bilanz: schnelles M&A‑Wachstum, erste Synergieeffekte und starker Cashflow bei noch laufender Integrationsphase.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,81 % und einem Kurs von 67,60EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.