Walmart: DZ Bank hebt Ziel auf 150$ – 30 Mrd. Rückkäufe, Aktie fällt

Walmart selbst signalisierte am Donnerstag eine zurückhaltende Perspektive für die kommenden Monate. Für das erste Geschäftsquartal, das Ende April endet, erwartet der Konzern einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,63 bis 0,65 US-Dollar. Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert das Management einen Anstieg auf 2,75 bis 2,85 Dollar je Aktie. Beide Werte liegen unterhalb der bisherigen Markterwartungen. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr bis Ende Januar belief sich der bereinigte Gewinn auf 2,64 Dollar je Aktie.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart nach vorgelegten Zahlen zum vierten Geschäftsjahrquartal von 125 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung „Kaufen“ bestätigt. Analystin Katharina Schmenger hob in der Studie vom 19. Februar das starke Schlussquartal 2025 sowie ein großzügig dimensioniertes Aktienrückkaufprogramm hervor. Zugleich bezeichnete sie den Unternehmensausblick als konservativ, was aus Sicht der DZ Bank Potenzial für eine positive Kursentwicklung biete.

Trotz des moderaten Ausblicks präsentierte Walmart solide Jahreskennzahlen: Der Umsatz stieg in den zwölf Monaten bis Ende Januar um 4,7 Prozent auf 713,2 Milliarden US-Dollar (rund 603,3 Milliarden Euro). Der operative Gewinn erhöhte sich um 1,6 Prozent auf 29,8 Milliarden Dollar. Unter dem Strich kletterte der den Aktionären zurechenbare Reingewinn um 12,6 Prozent auf 21,9 Milliarden Dollar. Parallel kündigte das Management ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 30 Milliarden Dollar an, das als klare Kapitalmaßnahme zur Stärkung der Aktionärsrendite interpretiert wird.

Die Marktreaktion fiel verhalten aus: Die Walmart-Aktie notierte vorbörslich im Minus. Analysten sehen in dem konservativen Ausblick ein kurzfristiges Risiko, bewerten aber die operative Stabilität sowie das umfangreiche Rückkaufprogramm als Stütze. Die DZ Bank interpretiert die Zahlen und insbesondere die Rückkaufankündigung als Bestätigung der Attraktivität der Aktie und hat daher ihren fairen Wert angehoben, ohne die Kaufempfehlung aufzugeben.

Für Anleger bedeuten die Signale eine Gemengelage: Auf der einen Seite sprechen das Umsatzwachstum, die verbesserten Profitkennzahlen und das umfangreiche Rückkaufpaket für ein solides Geschäftsmodell und eine attraktive Kapitalallokation; auf der anderen Seite könnten die zurückhaltende Gewinnprognose für das laufende Jahr sowie kurzfristige Unsicherheiten im Verbraucherverhalten die Kursdynamik dämpfen. Strategisch bleibt zu beobachten, in welchem Umfang Walmart in Technologie, Onlinehandel und Ladenoptimierungen investiert, um Margen zu stabilisieren. Börsianer werden künftig besonders auf die Quartalsentwicklung beim gleichen Filialumsatz (same-store sales) sowie auf Margenentwicklungen achten, um Einschätzungen zur Nachhaltigkeit des Wachstumspfads zu präzisieren. Investoren werden aufmerksam bleiben.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 123,0EUR auf Nasdaq (21. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.