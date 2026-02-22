RHÖN-KLINIKUM: Großaktionär verliert Stimmrechte (0%); Berichte 26.3.

Die RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft hat über den Dienstleister EQS zwei Pflichtmitteilungen veröffentlicht: eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung von Jahres- und Konzernfinanzberichten (19. Februar 2026) sowie eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG (20. Februar 2026). Für beide Meldungen weist das Unternehmen darauf hin, dass der Emittent für die Inhalte verantwortlich ist.

RHÖN-KLINIKUM stellt seinen Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht am 26. März 2026 bereit. Beide Berichte werden in deutscher Sprache veröffentlicht; zusätzlich erscheint der Konzern-Jahresfinanzbericht in englischer Sprache. Die Dokumente werden auf der Unternehmenswebsite zugänglich gemacht (u. a. über die Rubriken „Finanzberichte“, „Geschäftsbericht“ und „Annual Report“). Der Konzern-Finanzbericht für das erste Halbjahr/Q2 ist für den 6. August 2026 geplant, ebenfalls in deutscher und englischer Sprache, mit Bereitstellung über die Seiten „Zwischenberichte“ bzw. „Interim Reports“. Die Bekanntmachung verweist auf die gesetzlichen Meldepflichten nach §§ 114, 115 und 117 WpHG; die EQS-Distributionsservices decken dabei die Verbreitung gesetzlicher Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen ab.

Stimmrechtsmitteilung: Wegfall der Beherrschungszurechnung

In der am 20. Februar 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung informiert RHÖN-KLINIKUM über eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte sowie über den Wegfall einer zuvor erfolgten Beherrschungszurechnung. Als Mitteilungspflichtiger wird eine natürliche Person mit dem Namen Z. große Broermann genannt; als Datum der Schwellenberührung wird der 19. Februar 2026 angegeben. Die vorangegangene Meldung wies einen Stimmrechtsanteil von 94,51 % aus; nach der aktuellen Mitteilung werden dem genannten Mitteilungspflichtigen keinerlei Stimmrechte zugerechnet (0 %). Die Gesamtzahl der Stimmrechte wird in der Mitteilung mit 66.962.470 angegeben.

Marktrelevanz und Ausblick

Für Investoren und Marktteilnehmer sind zwei Aspekte relevant: Zum einen sorgen die klar terminierten Veröffentlichungen der Jahres- und Zwischenberichte für Transparenz über den Geschäftsverlauf und ermöglichen zeitnahe Einschätzungen zur operativen und finanziellen Lage. Zum anderen kann der Wegfall der Beherrschungszurechnung auf eine strukturelle Änderung in der Eigentums- oder Konsolidierungsstruktur hindeuten; RHÖN-KLINIKUM liefert in der Mitteilung selbst keine weiteren Erläuterungen. Anleger sollten die angekündigten Berichtspublikationen und etwaige ergänzende Ad-hoc- oder Kapitalmarktkommunikationen aufmerksam verfolgen.

