BVB rettet Punkt vor Bayern-Duell
Spätes 2:2 in Leipzig
- BVB nur 2:2 in Leipzig; Silva Ausgleich spät!!
- Rückstand auf Bayern beträgt jetzt acht Punkte
- Baumgartner traf doppelt; Romulo Eigentor (50)
LEIPZIG (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat nach einem Unentschieden im Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga nun acht Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner FC Bayern. Der BVB kam im Topspiel am Abend nicht über ein 2:2 (0:2) bei RB Leipzig hinaus. Den Ausgleich für die Borussen erzielte Fabio Silva erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac in der Liga seit Oktober ungeschlagen.
Christoph Baumgartner erzielte in der 20. und 39. Minute die Treffer für die Leipziger. Ein Eigentor von Romulo (50.) brachte den BVB vor 47.800 Zuschauern zurück ins Spiel. Der Rückstand des Zweiten auf den Tabellenführer aus München wuchs damit nach dem 3:2 der Münchner drei Stunden zuvor daheim gegen Eintracht Frankfurt./bat/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,315 auf Tradegate (20. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 365,96 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +50,83 %/+50,83 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Bringt auch nix, weil es Schwachsinn ist - die Spieler wissen das selbst und gute Spieler machen trotzdem ihre Tore. Sonst hätten die Trainer ja immer nur vor Messi und Ronaldo warnen müssen! 🤣🤣🤣
@crox: