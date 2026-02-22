    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    BVB rettet Punkt vor Bayern-Duell

    Spätes 2:2 in Leipzig

    Für Sie zusammengefasst
    • BVB nur 2:2 in Leipzig; Silva Ausgleich spät!!
    • Rückstand auf Bayern beträgt jetzt acht Punkte
    • Baumgartner traf doppelt; Romulo Eigentor (50)
    LEIPZIG (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat nach einem Unentschieden im Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga nun acht Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner FC Bayern. Der BVB kam im Topspiel am Abend nicht über ein 2:2 (0:2) bei RB Leipzig hinaus. Den Ausgleich für die Borussen erzielte Fabio Silva erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac in der Liga seit Oktober ungeschlagen.

    Christoph Baumgartner erzielte in der 20. und 39. Minute die Treffer für die Leipziger. Ein Eigentor von Romulo (50.) brachte den BVB vor 47.800 Zuschauern zurück ins Spiel. Der Rückstand des Zweiten auf den Tabellenführer aus München wuchs damit nach dem 3:2 der Münchner drei Stunden zuvor daheim gegen Eintracht Frankfurt./bat/DP/zb

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,315 auf Tradegate (20. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,05 %.

