    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOttobock AktievorwärtsNachrichten zu Ottobock
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ottobock sucht Käufer für einstiges Stammwerk in Thüringen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ottobock trennt sich von Rollstuhlsparte Königsee.
    • Standort soll bleiben, 270 Arbeitsplätze gesichert
    • Rollstuhlgeschäft passt nicht, Verkauf angestrebt.
    Ottobock sucht Käufer für einstiges Stammwerk in Thüringen
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    DUDERSTADT/KÖNIGSEE (dpa-AFX) - Der Prothesenhersteller Ottobock will sich von seiner Rollstuhlsparte am Standort Königsee in Thüringen trennen. Das Unternehmen aus Südniedersachsen sei mit mehreren Interessenten im Gespräch und rechne in den kommenden Monaten mit ersten Unterschriften, sagte Vorstandschef Oliver Jakobi der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei es, Standort und Arbeitsplätze zu erhalten. In Königsee arbeiten derzeit gut 270 Beschäftigte.

    "Wir haben schon letztes Jahr angefangen, mit möglichen Kandidaten zu sprechen", sagte Jakobi. Namen der Interessenten nannte er nicht. In welcher Form der Abschluss am Ende erfolgen werde, sei nicht abschließend geklärt. "Aber es kann auch zu einem Komplettverkauf kommen", sagte Jakobi. Die Arbeitsplätze stünden dabei nicht zur Disposition, fügte er hinzu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ottobock!
    Long
    50,42€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 8,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    63,73€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 8,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ziel sei es, für den Standort "eine gute Zukunft sicherstellen zu können", sagte Jakobi. Daher habe man sich auch mehr Zeit genommen für die Gespräche. Auf keinen Fall dürfe das Werk verkauft und dann geschlossen werden. Bis spätestens Mitte 2027 solle die Trennung abgeschlossen sein.

    Chef wehmütig: Thüringen bis 1948 Firmensitz

    Königsee ist für das Unternehmen dabei nicht irgendein Standort: Das Unternehmen hatte hier ab 1920 seinen Sitz, bis es 1948 durch die sowjetische Besatzungsmacht enteignet wurde und nach Duderstadt ins nahe Niedersachsen umzog. Nach dem Ende der DDR kaufte Ottobock 1991 das einstige Firmenanwesen zurück und baute dort später die Rollstuhlsparte auf. Die Trennung falle emotional daher nicht leicht, räumte Jakobi ein: "Auf alle Fälle schwingt da auch ein bisschen Wehmut mit."

    Der Grund für die geplante Trennung? Das Rollstuhlgeschäft passe "nicht mehr so richtig zu unserem sonstigen Geschäft", sagte Jakobi. "Darum haben wir gesagt, wir fokussieren uns darauf, wo wir richtig stark sind, wo wir Marktführer sind, wo wir auch die Möglichkeit haben, die Märkte weiterzuentwickeln und auch zu beeinflussen. Und geben das auf, wo wir einer von verschiedenen Anbietern sind."

    Laut Finanzvorstand Arne Kreitz ist das Rollstuhlgeschäft einer von fünf Bereichen, den das Management seit 2022 loswerden möchte. Drei davon seien inzwischen verkauft oder geschlossen. Noch zum Verkauf stehe neben dem Thüringer Rollstuhlgeschäft ein kleiner Abrechnungsdienstleister in den USA./fjo/DP/zb

    Ottobock

    -1,38 %
    +1,15 %
    -13,93 %
    -22,72 %
    -17,32 %
    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie

    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 57,05 auf Tradegate (20. Februar 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um +1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ottobock bezifferte sich zuletzt auf 3,65 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +29,71 %/+75,28 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Ottobock - BCK222 - DE000BCK2223

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ottobock. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken und Bewertung von Ottobock: Sorge, dass nach Ende der Lock‑up‑Frist und wegen schwachem Ausblick der Kurs weiter fallen könnte; Kritik an hoher IPO‑Bewertung und hoher Marktkapitalisierung (KGV ~74) sowie an bereinigten Zahlen; Bedenken wegen 80% Anteils von Näder und niedriger Eigenkapitalquote; einige sprechen von Einstiegen bei deutlich tieferen Kursen (z. B. ~40 €, fairer Preis ~15 €), andere nutzten Stop‑Loss/verkauften.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Ottobock eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ottobock sucht Käufer für einstiges Stammwerk in Thüringen Der Prothesenhersteller Ottobock will sich von seiner Rollstuhlsparte am Standort Königsee in Thüringen trennen. Das Unternehmen aus Südniedersachsen sei mit mehreren Interessenten im Gespräch und rechne in den kommenden Monaten mit ersten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     