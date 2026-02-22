Mehrheit fände 'Made in Europe'-Vorgaben für Firmen gut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine klare Mehrheit der Menschen in Deutschland ist einer Umfrage zufolge für europarechtliche Vorgaben bei der Industrieproduktion. In einer repräsentativen Erhebung im Auftrag der IG Metall stimmten 70 Prozent der Befragten der Aussage zu: "Unternehmen, die Produkte auf dem europäischen Markt verkaufen, sollten gesetzlich verpflichtet werden, einen Teil ihrer Produktion auch in der EU anzusiedeln."

Entsprechende Vorgaben könnten in einem Entwurf zum sogenannten Industrie-Beschleunigungsgesetz enthalten sein, den die EU-Kommission in den nächsten Tagen vorstellen will. Zuletzt waren Meinungsverschiedenheiten zur Schärfe der Regeln deutlich geworden. So bewertete Bundeskanzler Friedrich Merz weitreichende Vorschläge Frankreichs für ein verpflichtendes "Made in Europe"-Prinzip kritisch, mit dem europäische Anbieter bei öffentlichen Investitionen bevorzugt würden. Derartige Vorgaben sollten nur für kritische, strategisch wichtige Sektoren und auch nur als letztes Mittel eingesetzt werden, forderte der CDU-Vorsitzende.