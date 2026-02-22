Silberpreis dreht spektakulär: Kommt jetzt die Preisexplosion auf 120 US-Dollar?

Hinter Silber liegen hochdramatische Handelstage. Das Edelmetall geriet zuletzt noch einmal kräftig unter Druck, als die vorherige Erholung oberhalb von 80 US-Dollar abgewürgt wurde. Rasch kam Momentum in den Rücksetzer. Der Silberpreis näherte sich mit Vehemenz dem zentralen Unterstützungsbereich 71,5 US-Dollar / 70 US-Dollar. Ein Rücksetzer unter diese Zone – und danach sah es zwischenzeitlich aus – hätte aus charttechnischer Sicht fatale Folgen haben können. Doch Silber überstand die Feuertaufe mit Bravour.

Es ist nicht das erste Mal, dass Silber nach dem Abverkauf den Preisbereich um 70 US-Dollar unter Druck setzte. Bislang hielt der Support und der Preis drehte im Anschluss wieder nach oben ab. Die zurückliegenden Erholungsversuche waren jedoch halbherzig, ließen viele Attribute vermissen und provozierten letztendlich neue Rücksetzer. Doch dieses Mal könnte es anders werden. Silber hat wieder Oberwasser. Das Edelmetall wirkt nach der Korrektur frisch und angriffslustig. Positiv: Gold hat sich bereits als Lokomotive vorgespannt. Der Goldpreis legte zuletzt kräftig zu und nimmt nun die bisherigen Rekorde ins Visier!

US-Dollar und US-Anleiherenditen im Blick

Unter der Woche wurden zahlreiche Datenreihen veröffentlicht, die den US-Dollar durcheinanderwirbelten. Das Bild blieb unterm Strich ambivalent. Zunächst gab die Veröffentlichung des Protokolls der Januar-Sitzung des FOMC der US-Notenbank am Mittwoch (18. Februar) dem US-Dollar noch einmal Rückenwind. Der wichtige US-Dollar-Index nahm daraufhin Fahrt auf und überwand die Marke von 97 Punkten. Diese Erholung des Greenbacks setzte wiederum Gold, Silber, Platin und anderen Edelmetall kräftig zu. Am Freitag (20. Februar) überschlugen sich die Ereignisse. Von konjunktureller Seite wurde der Markt mit einem schwachen BIP-Wachstum einerseits und einem sehr robusten PCE-Wachstum andererseits konfrontiert. Dass der Oberste US-Gerichtshof am Freitag Trumps Zölle einkassierte, die der US-Präsident auf Basis des Notstandsgesetzes erließ, schafft nun eine hochexplosive Gemengelage. Nicht nur dem Devisenmarkt dürften volatile Handelstage ins Haus stehen.

Die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen erholten sich zuletzt leicht, notieren mit aktuell 4,09 Prozent aber noch immer auf sehr moderatem Niveau. Sie stellen keine Belastung für Gold, Silber & Co. dar.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.





Silber vs. Gold

Silber notiert aktuell bei 84,5 US-Dollar, Gold bei 5.100 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt demnach 60,3 und liegt somit nahe dem langfristig relevanten Durchschnittswert von 60. Spannender ist die kurzfristige Entwicklung. So betrug die Gold-Silber-Ratio zum Zeitpunkt der letzten Betrachtung an dieser Stelle 65,2. Silber zieht demnach das Momentum wieder auf seine Seite.

Fazit - Kommt jetzt die Preisexplosion auf 120 US-Dollar?

Die Silberpreisrallye 2026 lebt. Die Korrektur der letzten Wochen scheint im Bereich von 70 US-Dollar ihren Boden gefunden zu haben. Aus charttechnischer Sicht muss es nun darum gehen, den Preisbereich von 92 US-Dollar auszuhebeln. Ein solcher Vorstoß würde die Tür in Richtung 100 US-Dollar weit aufstoßen. Auch ein Durchmarsch in Richtung 120 US-Dollar wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Sollte es hingegen unter die 70 US-Dollar gehen, muss mit einer Ausdehnung der Korrektur auf 54,5 US-Dollar gerechnet werden.

Die Basis der Rallye ist intakt. Das strukturelle Defizit am Silbermarkt dominiert unverändert. In der letzten Silber-Kommentierung wurden die Erwartungen des „The Silver Institute“ für 2026 ausführlich thematisiert. Demnach steuert Silber auf das sechste Defizitjahr in Folge zu.

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Silberpreisentwicklung stellen die Aktien der Gold-Silberproduzenten weiterhin aussichtsreiche Alternativen zu den hochbewerteten Tech-Aktien dar. Nicht zuletzt präsentierten Hecla Mining und Pan American Silver exzellente Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 und unterstrichen damit die fundamentale Stärke der Produzenten. Es bleibt abzuwarten, ob Nvidia am 25. Februar ebenfalls überzeugen kann und die Quartalsberichtssaison für den Tech-Sektor „retten“ wird.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.