    Diese Aktie zahlt satte +4,30 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Foto: andersphoto - stock.adobe.com

    UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit UniCredit nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    UniCredit gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,30 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +42,40 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,10 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in UniCredit investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +781,59 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    UniCredit verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,30 %.
    Mit +4,30 % Dividendenrendite bietet UniCredit ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +42,40 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen UniCredit für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,30 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,10.
    UniCredit weißt eine Marktkapitalisierung von 115,19 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,30 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    UniCredit Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die UniCredit Aktie. Mit einer Performance von +1,07 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,30 %, eine Investition von etwa 139.535 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 3,15 +8,45 % +4,30 %
    2025 2,9046 +6,43 % +5,23 %
    2024 2,729 +176,44 % +7,38 %
    2023 0,987200 +83,49 % +5,06 %
    2022 0,538000 0,00 % +5,60 %

    Warum UniCredit für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,30 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +42,40 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 10,10
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    UniCredit

    +1,07 %
    -1,13 %
    +3,37 %
    +17,79 %
    +53,37 %
    +277,50 %
    +781,59 %
    +371,28 %
    +284,96 %
    ISIN:IT0005239360WKN:A2DJV6

    UniCredit Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,13 %
    1 Monat +3,37 %
    3 Monate +17,79 %
    1 Jahr +53,37 %

    Informationen zur UniCredit Aktie

    Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 115,19 Mrd. € wert.

    UniCredit Aktie jetzt kaufen?


    Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



