Diese Aktie zahlt satte +4,30 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

Dividenden & passives Einkommen: Mit UniCredit nachhaltige Einkommensströme aufbauen

UniCredit gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,30 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +42,40 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,10 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in UniCredit investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +781,59 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

