Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 08/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Roland Weihrauch - dpa
Insiderkäufe vom 16.02.26 bis 22.02.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|10
|488,68 Tsd.€
|44,69 Tsd. Stk.
|1
|111,79 Tsd.€
|10,00 Tsd. Stk.
|1
|99,92 Tsd.€
|1,63 Tsd. Stk.
|1
|12,00 Tsd.€
|1,60 Tsd. Stk.
|1
|4,70 Tsd.€
|1.000 Stk.
Insiderverkäufe vom 16.02.26 bis 22.02.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|2,27 Tsd.€
|3,20 Tsd. Stk.
ThyssenKrupp
Wochenperformance: +5,38 %
Platz 1
Douglas
Wochenperformance: +5,47 %
Platz 2
adesso
Wochenperformance: +2,46 %
Platz 3
DATRON
Wochenperformance: -3,25 %
Platz 4
Rubean
Wochenperformance: -13,70 %
Platz 5
Vidac Pharma Holding
Wochenperformance: +2,00 %
Platz 6
