Deep Express-Zertifikat auf Siemens Energy mit 50% Sicherheitspuffer

Wer auch nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Wochen auf den fahrenden Zug der Siemens Energy-Aktie aufspringen möchte und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in Strukturierte Produkte, wie beispielsweise Deep-Express-Zertifikat ins Auge fassen.

Der Höhenflug der Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0), die allein im Jahr 2025 um 140 Prozent zulegen konnte, setzt sich auch im Jahr 2026 fort. Notierte die Aktie noch zum Jahreswechsel im Bereich von 120 Euro, so verzeichnete sie am 12.2.26 bei 165,70 Euro ein neues Allzeithoch. Wegen des starken Nachfrage-Umfeldes und der über den Erwartungen liegenden Margen hoben die Experten von JP Morgan das Kursziel für die Siemens Energy-Aktie von 160 auf 200 Euro an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

11%-Chance und 50% Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs der Siemens Energy-Aktie vom 10.3.26 wird als Startwert für das Deep Express-Zertifikat fixiert. Bei 50 Prozent des Startwertes wird die Barriere liegen. Wenn die Aktie in 15 Monaten am ersten Bewertungstag, dem 18.6.27, auf oder oberhalb des vorzeitigen Rückzahlungslevels in Höhe von 85 Prozent des Startwertes notiert, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent plus der Bonuszahlung von 11 Prozent vorzeitig zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des Tilgungslevels, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (16.6.28), nach dem das Zertifikat mit 122 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt wird, wenn die Aktie oberhalb der nunmehr auf 80 Prozent des Startwertes reduzierten Tilgungsschwelle notierte. Die Vorgangsweise der sinkenden Tilgungsschwelle um 5 Prozent und der steigenden Bonuszahlungen um jeweils 11 Prozent pro Beobachtungsperiode wird auch in den folgenden Laufzeitjahren angewendet.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (20.6.31), dann wird es bereits dann mit dem Höchstbetrag von 1.550 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs an diesem Tag auf oder oberhalb der bei 50 Prozent des Startwertes liegenden Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger eine am 10.3.26 errechnete Anzahl von Siemens Energy-Aktien zugeteilt. Der Eurogegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Das Deep Express-Zertifikat auf die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000LB6QZC9) mit maximaler Laufzeit bis 27.6.31 kann noch bis 10.3.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Deep Express-Zertifikat auf die Siemens Energy-Aktien ermöglicht Anlegern in etwas mehr als fünf Jahren bei einem Aktienkursrückgang von bis zu 50 Prozent eine Bonuschance von 11 Prozent pro Beobachtungsperiode.