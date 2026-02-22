    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSteadfast Group AktievorwärtsNachrichten zu Steadfast Group

    Cashflow für Anleger

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,47 %

    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Cashflow für Anleger - Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,47 %
    Foto: adobe.stock.com

    Steadfast Group ist ein führendes Versicherungsnetzwerk in Australien und Neuseeland, das umfassende Versicherungs- und Risikomanagementlösungen bietet. Mit einem großen Netzwerk und maßgeschneiderten Dienstleistungen hebt es sich von Konkurrenten wie Aon und Marsh ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Steadfast Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Steadfast Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,47 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +10,39 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,66 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Steadfast Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -19,28 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Steadfast Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,47 %.
    Mit +4,47 % Dividendenrendite bietet Steadfast Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +10,39 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Steadfast Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,47 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,66.
    Steadfast Group weißt eine Marktkapitalisierung von 2,98 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,47 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Steadfast Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Steadfast Group Aktie. Mit einer Performance von -0,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,47 %, eine Investition von etwa 22.372 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,200000 +10,19 % +4,47 %
    2025 0,181500 +15,24 % +2,99 %
    2024 0,157500 +14,13 % +2,74 %
    2023 0,138000 +13,11 % +2,47 %
    2022 0,122000 0,00 % +2,52 %

    Warum Steadfast Group für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,47 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +10,39 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 13,66
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Steadfast Group

    -0,74 %
    +6,35 %
    -12,42 %
    -9,46 %
    +205,94 %
    ISIN:AU000000SDF8WKN:A1W2S9

    Steadfast Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,35 %
    1 Monat -12,42 %
    3 Monate -9,46 %
    1 Jahr -19,28 %

    Informationen zur Steadfast Group Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Steadfast Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,98 Mrd. € wert.

    Steadfast Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Steadfast Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Steadfast Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Cashflow für Anleger Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,47 % Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     