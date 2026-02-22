Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,47 %

Steadfast Group ist ein führendes Versicherungsnetzwerk in Australien und Neuseeland, das umfassende Versicherungs- und Risikomanagementlösungen bietet. Mit einem großen Netzwerk und maßgeschneiderten Dienstleistungen hebt es sich von Konkurrenten wie Aon und Marsh ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Steadfast Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Steadfast Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,47 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +10,39 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,66 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Steadfast Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -19,28 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Langfristige Anleger schätzen Steadfast Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,47 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,66.

Steadfast Group weißt eine Marktkapitalisierung von 2,98 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,47 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.