Cashflow für Anleger
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,47 %
Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.
Steadfast Group ist ein führendes Versicherungsnetzwerk in Australien und Neuseeland, das umfassende Versicherungs- und Risikomanagementlösungen bietet. Mit einem großen Netzwerk und maßgeschneiderten Dienstleistungen hebt es sich von Konkurrenten wie Aon und Marsh ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Steadfast Group nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Steadfast Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,47 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+10,39 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,66 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Steadfast Group investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -19,28 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Steadfast Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,47 %.
Mit +4,47 % Dividendenrendite bietet Steadfast Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +10,39 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Steadfast Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,47 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,66.
Steadfast Group weißt eine Marktkapitalisierung von 2,98 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,47 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Steadfast Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.02.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Steadfast Group Aktie. Mit einer Performance von -0,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,47 %, eine Investition von etwa 22.372€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,200000
|+10,19 %
|+4,47 %
|2025
|0,181500
|+15,24 %
|+2,99 %
|2024
|0,157500
|+14,13 %
|+2,74 %
|2023
|0,138000
|+13,11 %
|+2,47 %
|2022
|0,122000
|0,00 %
|+2,52 %
Warum Steadfast Group für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +4,47 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +10,39 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 13,66
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Steadfast Group Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,35 %
|1 Monat
|-12,42 %
|3 Monate
|-9,46 %
|1 Jahr
|-19,28 %
Informationen zur Steadfast Group Aktie
Es gibt 1 Mrd. Steadfast Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,98 Mrd. € wert.
Steadfast Group Aktie jetzt kaufen?
Ob die Steadfast Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Steadfast Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.