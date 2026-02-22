    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    ROUNDUP 2/Eine Sichel, kein Pfiff

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dortmunds VAR-Frust vor Bayern-Hit

    Für Sie zusammengefasst
    • Kovac: Judoka-Vergleich, Foul, VAR versagte!!!
    • Später Ausgleich durch Silva; Adeyemi, Brandt.
    • 16 Pflichtspiele ungeschlagen; +8 Bayern, -6!!
    ROUNDUP 2/Eine Sichel, kein Pfiff - Dortmunds VAR-Frust vor Bayern-Hit
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Niko Kovac unternahm im Elfer-Frust eine kleine Reise in seine Jugend. "Ich war früher mal Judoka. Und das ist eine Innensichel oder Außensichel, das kann man sehen, wie man will. Das ist ein Foul", sagte der Trainer von Borussia Dortmund nach dem schmeichelhaften 2:2 bei RB Leipzig und dem Stolperer in der Bayern-Jagd.

    Die Szene, über die sich Kovac, Sportdirektor Sebastian Kehl und Dortmunder Spieler in gediegener Länge echauffierten, spielte sich in der 89. Minute des Top-Spiels der Fußball-Bundesliga beim Stand von 1:2 aus BVB-Sicht ab. Karim Adeyemi kam im Laufduell mit RB-Verteidiger Castello Lukeba im Strafraum zu Fall. Ein Pfiff von Referee Benjamin Brand blieb ebenso aus wie der Gang des Unparteiischen zum Bildschirm. Dortmund gelang durch Fabio Silva tief in der Nachspielzeit trotzdem noch der Ausgleich.

    Anton sieht Einfluss auf Meisterschaft

    Kovac machte Brand selbst keinen Vorwurf, wohl aber Christian Dingert, der im Kölner Videokeller das Sagen hatte. "In der Geschwindigkeit und in der Position, in der er war, kann der Schiedsrichter es vielleicht nicht sehen", sagte Kovac. "Doch dafür gibt es den VAR. Der muss das sehen. Für mich ist das eine glasklare Fehlentscheidung."

    Deutlich weitgreifender argumentierte Waldemar Anton. "Das war zu 100 Prozent eine Fehlentscheidung. Das ist sehr bitter für uns. Das hätte nicht nur das Spiel beeinflussen können, sondern auch die kommenden Wochen", sagte der Innenverteidiger. Just am nächsten Spieltag empfängt der BVB den FC Bayern München zum Top-Spiel. Vor diesem hat man nun bereits acht statt nur sechs Punkte Rückstand auf den Rekordmeister.

    Ob jetzt ein Elfer-Pfiff zum Sieg der Dortmunder geführt hätte, ist nichts mehr als Kaffeesatzleserei. Für jeden offensichtlich war, dass der BVB den Punkt mit viel Glück, aber auch mit viel Qualität seiner Einwechselspielern geholt hat. Silva, Adeyemi und Julian Brandt erwiesen sich in der Schlussphase als entscheidende Akteure. Die klare Leipziger Führung durch Doppelpacker Christoph Baumgartner hatte zuvor Romulo per Eigentor verkürzt.

    Seine Mannschaft habe die nötige Mentalität gezeigt, urteilte Kovac. "Das ist auch der Grund, warum wir uns im Moment auf diesem Platz befinden", sagte der 54-Jährige. Als Zweiter hat der BVB aktuell viel Luft in beide Richtungen. Acht Punkte nach oben zu den Bayern, sechs nach unten zu Leverkusen. Dennoch bleibe er dabei, betonte Kovac, dass er weiter in den Rückspiegel schaue - auch vor dem Bayern-Spiel.

    Die Super-Serie - nur drei Teams sind in Europa besser

    Seit 16 Bundesliga-Spielen ist der BVB nun schon ohne Niederlage. Eine Serie, die europaweit aktuell nur drei Mannschaften toppen können: Fenerbahçe Istanbul, AC Mailand und Slavia Prag. Die bisher letzte Niederlage gab es im Oktober - beim 1:2 bei den Bayern.

    Die Dortmunder wehrten sich in Leipzig verbal gehörig, bereits auf das Bayern-Spiel zu blicken. Schließlich muss man unter der Woche noch in Bergamo bestehen, will nach dem 2:0 im Hinspiel im zweiten Aufeinandertreffen den Einzug ins Achtelfinale der Champions League schaffen. "Das Spiel dort wird sehr hitzig, sehr intensiv", sagte Kehl und nahm sich das Finale Furioso von Leipzig zum Vorbild: "Wir brauchen eine ähnliche Moral, eine ähnliche Stabilität, eine ähnliche Haltung, die wir heute vor allem in der zweiten Halbzeit hatten."/bat/DP/zb

    Borussia Dortmund

    +0,15 %
    +0,46 %
    -1,05 %
    +0,30 %
    +3,12 %
    -22,96 %
    -36,66 %
    -13,52 %
    -67,01 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,315 auf Tradegate (20. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 365,96 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +50,83 %/+50,83 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um keine kursrelevanten Aspekte der Borussia Dortmund Aktie; die Beiträge der letzten sieben Tage behandeln Spielprognosen, Schiedsrichterentscheidungen (Elfmeter), Aufstellungen und Taktik, nicht Kursentwicklung, Bewertung, fundamentale Kennzahlen oder technische Analyse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2/Eine Sichel, kein Pfiff Dortmunds VAR-Frust vor Bayern-Hit Niko Kovac unternahm im Elfer-Frust eine kleine Reise in seine Jugend. "Ich war früher mal Judoka. Und das ist eine Innensichel oder Außensichel, das kann man sehen, wie man will. Das ist ein Foul", sagte der Trainer von Borussia Dortmund nach dem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     