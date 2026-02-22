    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bahn

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Etwa die Hälfte der Rolltreppen in Berlin läuft wieder

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Rolltreppen ausgefallen; Lage entspannt.
    • Hersteller prüft den Typ; Reparaturen laufen..
    • Mobilitätseingeschränkte besonders betroffen..
    Bahn - Etwa die Hälfte der Rolltreppen in Berlin läuft wieder
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Ausfall Dutzender Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof und im Bahnhof Südkreuz hat sich die Situation nach Angaben der Bahn entspannt. "Nahezu die Hälfte der Rolltreppen im Hauptbahnhof läuft wieder", sagte eine Bahnsprecherin am Vormittag. "Wir setzen darauf, dass der Hersteller uns mit sämtlichen verfügbaren Kräften unterstützt, damit so schnell wie möglich alle Rolltreppen wieder laufen."

    Am Wochenende war im Hauptbahnhof vielerorts noch Kofferschleppen angesagt. Nach Angaben der Bahn hängt es vom Fortschritt der Prüfungen durch den Hersteller und der Arbeiten an den Rolltreppen ab, wann alle Anlagen wieder im Betrieb sind.

    Die ersten Rolltreppen waren am Samstag im Hauptbahnhof Berlin wieder angerollt. Dort waren seit Mittwoch 42 der insgesamt 54 Anlagen außer Betrieb, am Südkreuz weitere 10. Auch an anderen Bahnhöfen in Deutschland kam es zu Stillständen. Betroffen waren laut Bahn bundesweit insgesamt 130 Rolltreppen, unter anderem am Bahnhof Flughafen Köln/Bonn, in Frankfurt, Dresden, Essen, Hamburg und Düsseldorf.

    Treppen blieben abrupt stehen

    Grund dafür seien Probleme bei einem bestimmten Typ. Zwei Rolltreppen dieses Typs seien zuletzt mitten im Betrieb abrupt stehengeblieben, hieß es. Die Anlagen müssten nun umfassend überprüft und repariert werden.

    Die Bahn setzt eigenen Angaben zufolge Mitarbeiter ein, die für Auskünfte bereitstehen sollen.

    Vor allem mobilitätseingeschränkte Menschen betroffen

    Insbesondere am Hauptbahnhof, wo Ankunft, Bahnverkehr und Einzelhandel auf vier Ebenen angelegt sind, sind die Einschränkungen vor allem für mobilitätseingeschränkte Menschen erheblich. Aufzüge gibt es zwar, doch sie brauchen aufgrund der verschiedenen Ebenen oft mehrere Minuten, um überhaupt am Startpunkt anzukommen.

    Der Berliner Hauptbahnhof gehört mit rund 330.000 Reisenden und Besuchern pro Tag zu den am stärksten frequentierten Bahnhöfen Deutschlands./mvk/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bahn Etwa die Hälfte der Rolltreppen in Berlin läuft wieder Nach dem Ausfall Dutzender Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof und im Bahnhof Südkreuz hat sich die Situation nach Angaben der Bahn entspannt. "Nahezu die Hälfte der Rolltreppen im Hauptbahnhof läuft wieder", sagte eine Bahnsprecherin am Vormittag. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     