Top-Artikel der Kalenderwoche 08/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Aktie fällt trotz guter Zahlen – Einstiegschance bei diesem Top-Dividendenzahler
Der Medizingerätehersteller Medtronic hat am Dienstag zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt. Dass die Aktie trotzdem fällt, bedeutet eine Einstiegschance.
Amazon erlebt längste Verlustserie seit fast 20 Jahren
Über neun Tage hinweg rutscht die Amazon-Aktie ab und entfacht damit neue Zweifel, ob die große KI-Wette des Konzerns langfristig aufgehen kann.
Nicht Rheinmetall: Dieser Rüstungskonzern fädelt Flugzeugdeal ein!
Der Vertrag über die Lieferung von vier C-27J Seeaufklärungsflugzeugen wurde mit dem Verteidigungsministerium Saudi-Arabiens abgeschlossen. Die Aktie steigt daraufhin am Montag um 3 Prozent.
Rheinmetall erhält Millionenauftrag aus Schweden
Schweden setzt auf Rheinmetalls neue Marinewaffen und ebnet dem Konzern damit den Weg zu einem wichtigen strategischen Erfolg innerhalb der NATO.
Metaplanet rutscht wegen Bitcoin auf 619 Millionen US-Dollar Verlust
Die japanische Bitcoin-Treasury-Gesellschaft Metaplanet hat für das Geschäftsjahr 2025 einen massiven Nettoverlust gemeldet, trotz Rekord-Bitcoin-Bestand.
12% Dividendenrendite – und noch mehr Aufholpotenzial für diese Öl-Aktie
Starke Zahlen, 12 Prozent Dividendenrendite und ein Kursziel mit über 20 Prozent Potenzial: Bank of America bleibt bei Ithaca Energy optimistisch. Neue Daten untermauern die Investment-Story – trotz Ölpreisrisiken.
Rheinmetall: Mega-Großauftrag für neues System – Aktie steigt!
Rheinmetall erhält einen Mega-Auftrag für das "Luchs 2"-Projekt. 2026 erwartet das Unternehmen ein Rekord-Auftragsvolumen von 80 Milliarden Euro. Die Aktie steigt am Freitag.
Rio Tinto sichert sich die Lithium-Krone – Was bedeutet das für den Markt?
Mit der Mehrheitskontrolle von Nemaska Lithium rückt Rio Tinto näher an die Lithium-Lieferkette für Elektrofahrzeuge. Die Aktie zeigt sich am Mittwoch stark im Plus.
Dividende auf Rekordkurs: Rio Tinto liefert – doch ein Risiko bleibt
Mehr Produktion, strengere Kostendisziplin und Milliarden-Cashflow: Rio Tinto steigert Gewinn und Dividende deutlich – und setzt voll auf Kupfer.