Top-Artikel der Kalenderwoche 08/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Der Medizingerätehersteller Medtronic hat am Dienstag zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt. Dass die Aktie trotzdem fällt, bedeutet eine Einstiegschance.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!

Über neun Tage hinweg rutscht die Amazon-Aktie ab und entfacht damit neue Zweifel, ob die große KI-Wette des Konzerns langfristig aufgehen kann.

Der Vertrag über die Lieferung von vier C-27J Seeaufklärungsflugzeugen wurde mit dem Verteidigungsministerium Saudi-Arabiens abgeschlossen. Die Aktie steigt daraufhin am Montag um 3 Prozent.

Schweden setzt auf Rheinmetalls neue Marinewaffen und ebnet dem Konzern damit den Weg zu einem wichtigen strategischen Erfolg innerhalb der NATO.

Die japanische Bitcoin-Treasury-Gesellschaft Metaplanet hat für das Geschäftsjahr 2025 einen massiven Nettoverlust gemeldet, trotz Rekord-Bitcoin-Bestand.

Starke Zahlen, 12 Prozent Dividendenrendite und ein Kursziel mit über 20 Prozent Potenzial: Bank of America bleibt bei Ithaca Energy optimistisch. Neue Daten untermauern die Investment-Story – trotz Ölpreisrisiken.

Rheinmetall erhält einen Mega-Auftrag für das "Luchs 2"-Projekt. 2026 erwartet das Unternehmen ein Rekord-Auftragsvolumen von 80 Milliarden Euro. Die Aktie steigt am Freitag.

Mit der Mehrheitskontrolle von Nemaska Lithium rückt Rio Tinto näher an die Lithium-Lieferkette für Elektrofahrzeuge. Die Aktie zeigt sich am Mittwoch stark im Plus.

Mehr Produktion, strengere Kostendisziplin und Milliarden-Cashflow: Rio Tinto steigert Gewinn und Dividende deutlich – und setzt voll auf Kupfer.