    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sicherheitskräfte erschießen Mann bei Trump-Anwesen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Sicherheitskräfte erschossen Eindringling..
    • Mann Anfang 20 mit Schrotflinte und Kanister..
    • Trump nicht vor Ort;FBI übernimmt Ermittlungen
    Sicherheitskräfte erschießen Mann bei Trump-Anwesen
    Foto: Siarhei - 356130783

    MAR-A-LAGO (dpa-AFX) - US-Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben einen Bewaffneten beim Privatanwesen Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump erschossen. Der Mann Anfang 20 sei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens in Florida eingedrungen, teilte der für den Schutz des Präsidenten zuständige Secret Service mit.

    Trump, der häufig am Wochenende zu seinem Privatclub nach Palm Beach fliegt, hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht dort und auch nicht im südlichen Bundesstaat Florida auf. Der Präsident war am Samstagabend in Washington Gastgeber für ein Dinner mit Gouverneuren.

    Zum Hintergrund des Vorfalls und dem möglichen Motiv des Mannes sagten die Ermittler zunächst nichts. Die Bundespolizei FBI leitet die Ermittlungen.

    Schrotflinte und Brennstoffkanister

    Zur Identität sagte der örtliche Sheriff auf einer Pressekonferenz nur, dass der Eindringling ein Weißer sei. Er wurde laut Secret Service am Nordtor von Mar-a-Lago beobachtet und soll eine Schrotflinte und einen Brennstoffkanister bei sich gehabt haben.

    Sheriff Ric Bradshaw vom Palm Beach County sagte weiter, dass zwei Agenten des Secret Service und ein Vertreter des Sheriff-Büros den Mann aufgefordert hätten, Kanister und Waffe niederzulegen. Dieser habe dann die Schrotflinte in eine Schussposition gebracht. Daraufhin hätten die Beamten das Feuer eröffnet. Der Mann sei noch am Tatort gestorben. Wie viele Schüsse abgegeben wurden, war noch unklar.

    Der Name des Mannes wurde zunächst nicht veröffentlicht, da zunächst die Angehörigen benachrichtigt werden sollten. Das FBI rief die Bevölkerung im Umfeld auf, Außenkameras auf Verdächtiges zu überprüfen.

    Mar-a-Lago ist neben dem Weißen Haus ein zentrales Anwesen für Präsident Trump. Er hält sich häufig an Wochenenden und Feiertagen dort auf. Er empfängt in dem prunkvollen Anwesen immer wieder auch hochrangige Staatsgäste.

    Mehrere Anschlagsversuche im Wahlkampf

    Trump war mehrfach das Ziel von Attentatsversuchen. Im Sommer 2024 kam der damalige Präsidentschaftskandidat nur knapp mit dem Leben davon, als ein Attentäter bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania auf ihn schoss, eine Kugel verletzte ihn leicht am Ohr. Ein Besucher starb, zwei weitere wurden verletzt. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet. Die Szene, wie der blutverschmierte Trump nach dem Attentat die Faust in die Höhe reckte, ging in die Geschichte ein.

    Im September 2024 schoss der Secret Service dann auf einen bewaffneten Mann, der sich in Büschen bei Trumps Golfplatz in West Palm Beach versteckt hatte und einen Anschlag geplant haben soll. Der Mann selbst feuerte keine Kugel ab - stattdessen floh er, wurde wenig später aber festgenommen. Vor kurzem wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt./rin/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Sicherheitskräfte erschießen Mann bei Trump-Anwesen US-Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben einen Bewaffneten beim Privatanwesen Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump erschossen. Der Mann Anfang 20 sei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     