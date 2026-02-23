Kupfer und Gold im Doppelpack! Deshalb ist dieses Unternehmen so interessant!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Meridian Mining Plc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Meridian Mining · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 23.02.2026, 4:53 Uhr Zürich/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold-Kupfer-Minen sind für Investoren besonders interessant, weil sie zwei strategisch sehr unterschiedliche, aber sich ergänzende Rohstoffe in einem Projekt vereinen. Gold gilt traditionell als sicherer Hafen und Wertaufbewahrungsmittel, vor allem in Zeiten von Inflation, geopolitischer Unsicherheit oder schwankenden Finanzmärkten. Kupfer hingegen ist ein klassisches Industriemetall, dessen Nachfrage stark vom globalen Wirtschaftswachstum, der Elektrifizierung, dem Ausbau erneuerbarer Energien und der Elektromobilität profitiert.

Minen, die beide Metalle fördern, können dadurch von stabilisierenden Effekten profitieren: Erlöse aus Gold können schwächere Kupferzyklen abfedern, während steigende Kupferpreise in Wachstumsphasen zusätzliches Upside-Potenzial liefern. Zudem verbessern Beiprodukte oft die Wirtschaftlichkeit einer Mine, da Fixkosten auf mehrere Einnahmequellen verteilt werden, ein Aspekt, der Gold-Kupfer-Projekte aus Investorensicht besonders attraktiv macht.

Unter diesem Aspekt lohnt sich ein genauerer Blick auf Meridian Mining Plc. (WKN: A41XLB).

Cabaçal Hub als Kern der Wachstumsstrategie!

Meridian Mining Plc. (WKN: A41XLB) konzentriert sich auf die Entwicklung qualitativ hochwertiger Kupfer- und Goldlagerstätten in Brasilien. Ziel des Unternehmens ist es, vielversprechende, historisch nur begrenzt genutzte Bergbauregionen systematisch zu erschließen und daraus wirtschaftlich robuste Minenprojekte zu entwickeln, die schrittweise bis zur Produktionsreife geführt werden.

Kern der Unternehmmung ist der sogenannte Cabaçal Hub im Bundesstaat Mato Grosso, ein hochgradig mineralisierter VMS-Gürtel („Volcanogenic Massive Sulphide“), in dem Meridian mehrere Projekte bündelt und gemeinsam entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei das weit fortgeschrittene Cabaçal-Gold-Kupfer-Projekt, das dank überzeugender Studienergebnisse, vorhandener Infrastruktur und attraktiver Erzgehalte das Potenzial besitzt, als erste Mine in Produktion zu gehen und nachhaltige Cashflows zu generieren.

Ergänzend dazu treiben das Santa-Helena-Projekt sowie weitere Explorationsziele entlang des Gürtels die organische Wachstumsstrategie voran.

Quelle: Meridian Mining Plc.

Sie sollen langfristig das Ressourcenpotenzial des gesamten Distrikts erweitern und die Basis für eine schrittweise Skalierung des Geschäfts schaffen.

Ergebnisse der Vormachbarkeitsstudie waren erst der Anfang!

Im Frühjahr 2025 gab Meridian Mining (WKN: A41XLB) die Ergebnisse der Vormachbarkeitsstudie (PFS) für das Cabaçal Gold-Kupfer-Projekt bekannt: ein nach Steuern berechneter Kapitalwert (NPV) von 984 Mio. USD und eine interne Rendite (IRR) von 61,2 % bei einem Vorproduktions-Kapitalbedarf von lediglich 248 Mio. USD.

Unter den zugrunde gelegten Metallpreisannahmen von ~2.119 USD/Unze Gold, ~4,16 USD/Pfund Kupfer, ~26,89 USD/Unze Silber ergibt sich eine Rückzahlung des eingesetzten Kapitals innerhalb von etwa 17 Monaten nach Produktionsbeginn.

Quelle: Meridian Mining Plc.

Cabaçal weist zudem niedrige Betriebskosten von 742 USD pro Unze- Goldäquivalent und ein attraktives Produktionsprofil mit rund 141.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr über die Lebensdauer der Mine. Die Mineralreserve des Projekts umfasste auf Basis der Vormachbarkeitsstudie „nachgewiesene und wahrscheinliche“-Reserven von 41,7 Mio. Tonnen Erz mit 0,63 g/t Gold, 0,44 % Kupfer und 1,64 g/t Silber, bei einem Cut-off von 0,25 g/t Goldäquivalent.

Doch Ende Januar setzte das Unternehmen mit aktualisierten Ressourcen für die Cabaçal- und Santa Helena Central-Vorkommen noch einen drauf. Für das fortgeschrittene Cabaçal-Projekt wurde die „gemessene und angezeigte“ (M&I)- Mineralressource auf 70,1 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 0,6 g/t Gold, 0,3 % Kupfer und 1,3 g/t Silber geschätzt, was in Summe etwa 1,3 Millionen Unzen Gold, 0,5 Milliarden Pfund Kupfer und 3,0 Millionen Unzen Silber entspricht.

Quelle: Meridian Mining Plc.

Diese Schätzung bildet eine wichtige Grundlage für die bevorstehende Erstellung der Definitiven Machbarkeitsstudie (DFS), die für das vierte Quartal 2026 erwartet wird.

Für das Santa Helena Central-Projekt, ein weiteres Ziel im Cabaçal-Gürtel, wurde zudem erstmals eine auf Tagebaubedingungen offene M&I-Ressource ausgewiesen: 5,3 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 0,6 g/t Gold, 0,4 % Kupfer, 15,5 g/t Silber, 1,9 % Zink und 0,4 % Blei, was etwa 95.800 Unzen Gold, 50,4 Mio. Pfund Kupfer, 2,6 Mio. Unzen Silber, 217,4 Mio. Pfund Zink und 49,9 Mio. Pfund Blei entspricht.

Darüber hinaus wurde berichtet, dass die Mineralrechte für zusätzliche Gebiete entlang der Cabaçal, Jauru und Araputanga Greenstone Belts erweitert wurden, was das potenzielle Explorations- und Entwicklungs-Upside des Distrikts weiter stärkt.

Finanzielle Stärke als Hebel für Wertschöpfung

Mitte Februar hat Meridian Mining (WKN: A41XLB) zudem erfolgreich eine Kapitalmaßnahme im Volumen von 57,5 Mio. CAD abgeschlossen, indem 36,392,900 neue Stammaktien zu 1,58 CAD pro Aktie im Rahmen eines Bought Deals platziert wurden.

Nach dem Abschluss der Transaktion verfügt Meridian nun über mehr als 100 Mio. CAD an liquiden Mitteln. Das stärkt die Finanzierungsbasis für die nächsten Projektfortschritte erheblich.

Mit dieser Kapitalbasis kann das Unternehmen seine Entwicklungs- und Explorationspläne gezielt vorantreiben. Ein Schwerpunkt ist dabei die Weiterentwicklung der Definitive Feasibility Study (DFS) für das Cabaçal Au-Cu-Ag-Projekt.

​

Weitere gute und wertvolle Informationen zum Thema Rohstoffe und Bitcoin können Sie dem folgenden Interview entnehmen:

▶ HIER DAS INTERVIEW ANSEHEN

https://www.YouTube.com

​

Fazit:

Bei Meridian Mining (WKN: A41XLB) verdichten sich die Signale zu einer Story, die 2026 deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte: Genehmigungsfortschritte, eine ausgebaute Ressourcenbasis, starke Projektkennzahlen aus der Vormachbarkeitsstudie und eine spürbar verbesserte Finanzkraft liefern genau die Zutaten, auf die der Markt in einem Kupfer-Bullen-Umfeld anspringt.

Während viele Werte noch auf ihre operative Bestätigung warten, bringt Meridian Mining (WKN: A41XLB) bereits mehrere konkrete Katalysatoren auf den Tisch. Gelingt die weitere Umsetzung wie geplant, könnte sich hier aus einer starken Entwicklungsstory ein echter Bewertungs- und Momentumtreiber entwickeln. Für Anleger, die auf Kupfer-Gold-Exposure mit Newsflow und Potenzial setzen, bleibt Meridian Mining ein Kandidat, den man nicht unterschätzen sollte.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Meridian Mining Unternehmenspräsentation und Pressemitteilungen, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 20.02.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund eines vielversprechenden Projekts

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6–24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen < 0,5 %: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.