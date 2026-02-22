    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSojabohnen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Sojabohnen

    Sojabohnen nahe Jahreshoch – Positionierung und Saisonalität stützen den Aufwärtstrend

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Sojabohnen-Future (CBOT) legte in der vergangenen Woche um 0,35 % zu und schloss bei 1.153,75 US-Cent je Bushel. Damit behauptet sich der Markt in unmittelbarer Nähe des Hochs vom 18.11.2025 bei 1.169 US-Cent. Auf Jahressicht ergibt sich weiterhin eine positive Performance von knapp 9 %.

    Kurzzeitig geriet der Markt unter Druck, nachdem der U.S. Supreme Court bestehende Zölle für unzulässig erklärte. Damit entstand Unsicherheit über mögliche neue handelspolitische Wege und die künftige Rolle chinesischer Nachfrage. Dennoch blieb die Kursreaktion insgesamt moderat, was die strukturelle Stabilität des Trends unterstreicht.

    Die COT-Daten bestätigen das konstruktive Bild. Das Managed Money hält wieder über 191.000 Kontrakte netto long. Diese deutliche Long-Positionierung signalisiert, dass institutionelle Marktteilnehmer den übergeordneten Aufwärtstrend aktiv begleiten und Rücksetzer bislang eher als Einstieg nutzen.

    Saisonal bewegen sich Sojabohnen nun in einer statistisch freundlichen Phase, die historisch bis in die Sommermonate hinein Unterstützung bietet. In Kombination mit der stabilen technischen Verfassung bleibt das Umfeld konstruktiv.

    Fazit: Sojabohnen zeigen relative Stärke und notieren nahe wichtiger Hochs. Positionierung, Trendstruktur und Saisonalität sprechen aktuell für ein weiterhin unterstützendes Marktumfeld, auch wenn handelspolitische Schlagzeilen kurzfristige Schwankungen auslösen können.



    Renditemanufaktur
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
